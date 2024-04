Barcelona SC confirmó que Ariel Holan será su nuevo entrenador para lo que resta de temporada. El DT fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente en el 2017, pero también es muy conocido por su fuerte carácter y decisión.

Holan demandó a un aficionado en Argentina, en su paso por Independiente de Avellaneda y lo acusó de extorsionarlo. La justicia falló a favor del entrenador y finalmente condenó al ‘Bebote’ Álvarez a 3 años y medio de prisión en el 2019. La extorsión contra el nuevo DT de Barcelona SC en aquel momento fue de USD 50.000, según varios testimonios e informes periodísticos de la época.

Este antecedente hace que se advierta la “mala costumbre” de varios aficionados del fútbol ecuatoriano, en este caso de algunos hinchas de Barcelona SC que han optado por ir a “apretar” a sus jugadores y cuerpo técnico cuando los resultados no andan bien.

Holan llegará a Ecuador en los próximos días y asumirá oficialmente como DT de Barcelona SC para lo que resta de temporada en la LigaPro y en la Copa Libertadores. Aún no está confirmado cuando debutará como DT de los amarillos en medio de dos partidos claves, vs Sao Paulo primero y vs Emelec en el Clásico del Astillero.

Holan hizo historia en el fútbol sudamericano, no solo por sus copas con Independiente o con Universidad Católica en Chile, sino también porque pasó al fútbol profesional las estrategias que aplicaba en el Hockey, deporte en el que fue entrenador antes que en el fútbol.

Las estadísticas de Ariel Holan previo a llegar a Barcelona SC

El último equipo previo a su llegada a Barcelona SC fue Universidad Católica de Chile. En ese equipo, el nuevo DT de los amarillos dirigió 48 encuentros, ganó 20 partidos, empató 12 y también sumó 16 derrotas. Su último partido fue en julio de 2023.

¿Hasta cuándo es el contrato de Ariel Holan con Barcelona SC?

Ariel Holan será entrenador de Barcelona SC oficialmente hasta diciembre de 2024. Su contrato así lo estipula, sin embargo, hay cláusulas que implicarían una renovación automática para el DT argentino que cobrará con los amarillos apenas un poco más de lo que ganaba Diego López.