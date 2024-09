La hinchada no lo quiere y aún así Emelec lo renovaría

Emelec sabe que corre el riesgo de que no podrá fichar hasta la mitad de temporada del 2025 y tendrá que analizar a qué jugadores renovar. Este miércoles ha trascendido que el club buscará mantener a uno de los jugadores más criticados.

En conversaciones con la prensa, John Jairo Sánchez contó que se reunirá estos días para hablar del tema de su renovación. “Me reuniré con mi representante y la directiva, mi idea es quedarme en Emelec”, dijo el extremo.

Algunos hinchas replicaron sobre sus declaraciones y mostraron su inconformidad sobre Sánchez. El extremo ha tenido varios partidos tanto con Leonel Álvarez y Hernán Torres, pero su rendimiento no ha sido el óptimo.

Emelec negociará también su renovacion debido a que no puede contratar, además que podría perder a Juan Ruíz Gómez, Elkin Muñoz entre otros jugadores ante ofertas del exterior.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.