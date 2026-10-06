Marcelo Gallardo también lanza mensaje a los jugadores ecuatorianos de LigaPro

Marcelo Gallardo habló también de los jugadores que militan en la LigaPro y sus chances de ser convocados a la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo ha sido claro en sus primeras ruedas de prensa sobre lo que espera de la Selección de Ecuador y de los futbolistas que quieran formar parte de su proceso. Ahora, el entrenador argentino también dirigió un mensaje a los jugadores de la LigaPro.

“Aquellos buenos futbolistas que existen en Ecuador van a tener posibilidad si me demuestran que están para ser jugadores de selección. Los buenos jugadores conmigo van a tener posibilidades”, señaló Gallardo. El técnico tiene en el radar a futbolistas del medio local, pese a que la base de la Tricolor está conformada principalmente por jugadores que militan en el exterior.

Después de los tres amistosos de la gira por Asia, Gallardo ya trabaja en sus próximas convocatorias y algunas de las variantes podrían aparecer desde el campeonato ecuatoriano. El entrenador busca ampliar su universo de jugadores y generar mayor competencia en diferentes posiciones.

En su primera convocatoria, los representantes de la LigaPro fueron Gonzalo Valle, de Liga de Quito, además de Layan Loor y Jordy Alcívar, quienes pertenecían a Independiente del Valle. La lista inicial también incluyó varios futbolistas jóvenes que militan en el exterior, como Fricio Caicedo, Juan Riquelme Angulo.

Gallardo también busca encontrar laterales, delanteros y volantes creativos que puedan convertirse en nuevas alternativas para Ecuador. La puerta está abierta para los jugadores de la LigaPro: el rendimiento en sus clubes será el principal argumento para convencer al técnico argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

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