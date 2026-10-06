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Marcelo Gallardo también lanza mensaje a los jugadores ecuatorianos de LigaPro

Marcelo Gallardo habló también de los jugadores que militan en la LigaPro y sus chances de ser convocados a la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo también lanza mensaje a los jugadores ecuatorianos de LigaPro
Marcelo Gallardo también lanza mensaje a los jugadores ecuatorianos de LigaPro

Marcelo Gallardo ha sido claro en sus primeras ruedas de prensa sobre lo que espera de la Selección de Ecuador y de los futbolistas que quieran formar parte de su proceso. Ahora, el entrenador argentino también dirigió un mensaje a los jugadores de la LigaPro.

“Aquellos buenos futbolistas que existen en Ecuador van a tener posibilidad si me demuestran que están para ser jugadores de selección. Los buenos jugadores conmigo van a tener posibilidades”, señaló Gallardo. El técnico tiene en el radar a futbolistas del medio local, pese a que la base de la Tricolor está conformada principalmente por jugadores que militan en el exterior.

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Después de los tres amistosos de la gira por Asia, Gallardo ya trabaja en sus próximas convocatorias y algunas de las variantes podrían aparecer desde el campeonato ecuatoriano. El entrenador busca ampliar su universo de jugadores y generar mayor competencia en diferentes posiciones.

En su primera convocatoria, los representantes de la LigaPro fueron Gonzalo Valle, de Liga de Quito, además de Layan Loor y Jordy Alcívar, quienes pertenecían a Independiente del Valle. La lista inicial también incluyó varios futbolistas jóvenes que militan en el exterior, como Fricio Caicedo, Juan Riquelme Angulo.

Gallardo también busca encontrar laterales, delanteros y volantes creativos que puedan convertirse en nuevas alternativas para Ecuador. La puerta está abierta para los jugadores de la LigaPro: el rendimiento en sus clubes será el principal argumento para convencer al técnico argentino.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre, en la fecha FIFA del 10 al 17 del mes. En este parón, solo se jugarán 2 partidos, no se harán 3 y será una fecha como las anteriores. Por lo cual, se espera que Ecuador anuncie nuevos rivales muy pronto.

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Gonzalo Valle – Selección de Ecuador y Liga de Quito.

Gonzalo Valle – Selección de Ecuador y Liga de Quito.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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