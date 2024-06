En los últimos años la Selección de Ecuador ha llevado a su equipo nacional precisamente a jugadores que no habían jugado solo para ‘La Tri’, como Jeremy Sarmiento o Yeboah Zamora, que antes representaron a Alemania e Inglaterra. No obstante, con un jugador no ha podido y lo está perdiendo con Estados Unidos.

El joven jugador de raíces ecuatorianas, Marcos Zambrano está brillando con el equipo Sub-20 de los Estados Unidos e incluso sumó minutos en este fin de semana ante su similar de Uruguay. Previamente también había jugado contra Argentina.

Ya en el 2023, la Selección de Ecuador lo había tentado para jugar el mundial Sub-20 con ‘La Tri’, no obstante, el mismo rechazó la opción y prefirió esperar a los Estados Unidos. El joven futbolista pasó por las formativas del Benfica y ahora juega en el equipo B del Guimaraes de Portugal.

Aunque ya esté jugando para la Selección Sub-20 de Estados Unidos, la Selección de Ecuador aún podría quedarse con el joven futbolista, debido a que, este solo se “bloquea” si juega por las mayores. De momento, no se habla de una posible convocatoria al equipo principal del país norteamericano.

Con la categoría Sub-20 de la Selección de Estados Unidos, Marcos Zambrano ha jugado 10 partidos desde el 2022, donde ya ha marcado 2 goles. El futbolista se desempeña como delantero centro y también en ocasiones ha sumado minutos como extremo derecho.

¿Dónde nació Marco Zambrano?

Marcos Zambrano registra como lugar de nacimiento, Guayaquil-Ecuador, sin embargo, tiene nacionalidad estadounidense y es por este motivo que puede jugar para los Estados Unidos. El delantero también se mostraría más receptivo a la idea de jugar para USA.

El otro jugador que puede perder la Selección de Ecuador

Hace varias semanas también se confirmó que la Selección de Ecuador estaría muy cerca de perder a Jairo Vélez, contra su similar de Perú, puesto que, el futbolista ecuatoriano ya tiene muy avanzados sus trámites de nacionalización y muchos hinchas piden que sea convocado al equipo nacional.

