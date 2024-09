Leonel Álvarez, director técnico de Emelec, no se guardó nada contra uno de los jugadores de Independiente del Valle.

Leonel Álvarez a jugador de Independiente del Valle: "Por eso no vuelve a la Selección"

Independiente del Valle logró el triunfo ante Emelec en un partido que no estuvo ajeno de polémicas, por eso en rueda de prensa el entrenador Leonel Álvarez no se guardó nada y apuntó en general al arbitraje, pero también a un jugador puntual del club ‘Rayado’.

“Por esto después estos jugadores como Ortiz no vuelven a la Selección, porque fingen faltas, los árbitros comen cuento y así es sencillo dejar a un equipo con 10, luego viene el penal inexistente”, dijo en referencia a la tarjeta roja que sufrió Elkin Muñoz tras una dudosa falta sobre Joao Ortiz.

El volante estuvo convocado en la Selección de Ecuador para el arranque de Eliminatorias pero no volvió más, también sonó para ir a Racing de Argentina hace unas semanas.

“Hay que ser vivos y jugar con inteligencia, no hubo falta si quiera para que sacar a un muchacho, que está trabajando, compitiendo de la mejor manera”, complementó Álvarez sobre polémica jugada.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2024

Independiente del Valle lleva anunciando siete refuerzos para el 2024: Renato Ibarra, Romario Ibarra, Renzo López, Alexander Bolaños, Luis Zárate, Cristian Zabala y ahora Guido Villar, así como su nuevo entrenador Javier Gandolfi.