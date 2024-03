Este martes 19 de marzo de 2024 se confirmó que Barcelona SC no podrá contar con Leonai Souza y Jesús Trindade para los próximos encuentros que juegue en el campeonato nacional. Ambos futbolistas fueron expulsados por rojas directas en el último partido ante Orense.

En un encuentro lleno de polémicas, Leonai Souza y Jesús Trindade se fueron expulsados en el partido por rojas directas, mediante revisión del VAR. Ahora se ha confirmado que el volante brasileño recibió un castigo 2 partidos, mientras Trindade tendrá que estar castigado 3 partidos.

Desde Barcelona SC ya se ha protestado por el arbitraje de dicho encuentro, sin embargo, las sanciones serían fijas y el amarillo no contará con estos futbolistas. No obstante, esto no será hasta abril, puesto que, los amarillos no juegan en estas dos fechas de campeonato.

Con el aplazamiento de los partidos ante Universidad Católica y Liga de Quito, Jesús Trindade y Leonai Souza se perderían los partidos ante Macará, Deportivo Cuenca y también el uruguayo ante Libertad. Los amarillos recién tendrían su medio campo titular ante El Nacional en la fecha 10.

Para Jesús Trindade la sanción es de un partido más, puesto que, el volante uruguayo salió expulsado por una agresión de un “puñetazo” a un jugador de Orense. El central no lo había expulsado, pero fue el VAR el que le advirtió de la agresión.

Barcelona SC se volvió a quejar del arbitraje

Asimismo, tal y como en la fecha 2, Barcelona SC se ha vuelto a quedar del arbitraje en el partido ante Orense. Los amarillos reclaman un penal sobre Janner Corozo en el segundo tiempo. Asimismo, el ‘Ídolo’ también exige que se recalifique a todos los árbitros del encuentro.

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC en la LigaPro?

El próximo partido de Barcelona SC en la LigaPro será contra Macará el 31 de marzo de 2024. El ‘Ídolo’ visitará Ambato con la obligación de sumar 3 puntos, puesto que, para dicho encuentro llegará con dos partidos menos y con la tabla de posiciones muy variada.