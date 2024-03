Este sábado 16 de marzo de 2024 los hinchas de Liga de Quito ya etiquetaron a su primera “decepción” de la temporada. Tras el primer tiempo con Aucas, los aficionados fueron con todo contra Gabriel Villamil. El jugador boliviano fue muy cuestionado por su rendimiento.

Villamil salió como titular a uno de los partidos más importantes de la LigaPro. El volante boliviano ha ganado minutos, ante la salida de Jefferson Valverde, pero su primer tiempo contra Aucas fue decepcionante para muchos hinchas. Algunos ya se animaron a definirlo como una “decepción”.

“Gabriel Villamil es la gran decepción de Liga de Quito, no hay por donde tratar de justificarlo”. “Ese muchacho Villamil por gusto fue alineado. No aportó nada“. “Lo de Villamil no es bueno, pierde balones y en salida no es claro”. Fueron algunos de los mensajes de los aficionados en redes sociales.

Cuando se anunció el fichaje de Villamil, su llegada a Ecuador, ilusionó a varios hinchas, sobre todo por su rendimiento en el preolímpico con la Selección de Bolivia. En estos primeros encuentros con Liga de Quito, el volante ha estado lejos de su mejor nivel.

Para el segundo tiempo, Joseph Alcácer sorprendentemente decidió darle más minutos a un Villamil que ya se lo veía incómodo en la cancha. El boliviano siguió cometiendo errores y cada vez que tocaba la pelota en defensiva u ofensivamente existía un murmullo entre los hinchas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gabriel Villamil con Liga de Quito?

Gabriel Villamil llegó a Liga de Quito a préstamo, su pase pertenece a Bolívar. El cuadro ecuatoriano tiene una opción de compra para hacerse con los derechos del futbolista, sin embargo, esta solo sería aplicada con base en el rendimiento del jugador.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2024

Para esta nueva temporada Liga de Quito trajo a su plantilla a los siguientes jugadores: Gabriel Villamil, Alex Arce, Michael Estrada, Luis Estupiñán, Miguel Parrales, Gonzalo Valle, Andrés Zanini.