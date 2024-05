Independiente del Valle se ha convertido en uno de los equipos que más jugadores aporta a la Selección de Ecuador para sus partidos amistosos y oficiales. Ahora el club ‘Rayado’ tendría a varios convocados para la Copa América USA 2024.

Los jugadores de Independiente del Valle que jugarían para la Selección de Ecuador en la Copa América serían: Kendry Páez y Joao Ortiz, mientras que son duda Moisés Ramírez y Junior Sornoza, este último por la lesión que viene arrastrando.

Kendry Páez ha pasado de ser una joven promesa a una realidad en la Selección de Ecuador, y uno de los líderes de juego del equipo de Félix Sánchez. El jugador del Chelsea se encamina a jugar su primer torneo oficial con la máxima categoría de ‘La Tri’.

Otro jugador de Independiente del Valle que es fijo en las convocatorias de Félix Sánchez con la Selección de Ecuador es Joao Ortiz. El volante no suele ser un titular fijo en el equipo nacional, al competir con Moisés Caicedo o Carlos Gruezo por un lugar, pero viene siendo una alternativa para el DT en el medio y también en la defensa.

Kendry Páez es uno de los titulares en la Selección de Ecuador. (Foto: Imago)

Uno que suele ser muy valorado por la Selección de Ecuador es Junior Sornoza, no obstante, al ‘Zorro’ parece que no le van a dar los tiempos para llegar con ritmo y ser convocado. El 10 de Independiente del Valle tiene un desgarro muscular que aún no le permite volver a las canchas.

¿Moisés Ramírez será arquero de la Selección de Ecuador?

El 2024 de Moisés Ramírez no está siendo uno de los mejores años de su carrera. El 1 ya no parece fijo en el once de Independiente del Valle y ahora en la Selección de Ecuador deberá competir con Javier Burrai, Alexander Domínguez, y Hernán Galíndez por ganarse un lugar en el once.

¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión de la Copa América USA 2024?

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) México vs. Ecuador, junio 30, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

¿Dónde ver la Copa América USA 2024? Horarios y canales

Los aficionados ecuatorianos podrán ver toda la Copa América USA 2024 en DSports y El Canal del Fútbol. Mientras que en Ecuavisa podrán todos los partidos de la Selección de Ecuador y ciertos encuentros como la final y otros que se irán revelando a lo largo del torneo.