Marcelo Gallardo encuentra al verdadero culpable de la nueva derrota de Ecuador: “Nos faltó…”

Marcelo Gallardo ya encontró al culpable de esta nueva derrota en la Selección de Ecuador.

Este lunes 5 de octubre de 2026 la Selección de Ecuador volvió a perder en la fecha FIFA con Marcelo Gallardo. El equipo tricolor empató con Panamá en los 90 minutos, pero luego perdió en los penales. Quedó en el cuarto lugar en la Copa Kirin.

En medio de la rueda de prensa, tras esta nueva derrota, Marcelo Gallardo salió a reconocer qué pasó con la Selección de Ecuador. “Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección. En la próxima fecha FIFA no vamos a estar viajando tanto”, comentó el DT.

El culpable de la derrota de Ecuador

Por otro lado, Gallardo aprovechó la rueda de prensa para reconocer al culpable de esta nueva derrota. “Nos faltó consistencia en ataque. Vamos a seguir observando, porque todavía faltan jugadores importantes en La Tri”, sentenció el entrenador.

Marcelo Gallardo reconoce al culpable de la derrota de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ecuador está probando una nueva delantera, puesto que, en estos partidos perdió a Enner Valencia, que no volverá a ‘La Tri’. Por lo cual, Gallardo le ha dado minutos a diferentes jugadores en esta posición. Por otro lado, el ‘Muñeco’ también se quedó sin jugadores claves en el once.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

Marcelo Gallardo y la Selección de Ecuador volverán a jugar el próximo mes de noviembre en la nueva fecha FIFA. Se espera que en esta, ya no esté viajando tanto y puede hacerla en Estados Unidos.

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