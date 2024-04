Marco Angulo fue la última contratación de Liga de Quito en este mercado de transferencias, tras los varios problemas del equipo ‘Albo’ en la mitad de la cancha. El ex Independiente del Valle había dejado buenas sensaciones en sus primeros partidos, pero ahora sufrió una nueva lesión.

En el partido de Copa Libertadores, Marco Angulo salió lesionado y por un momento se llegó a temer por lo peor, sin embargo, el volante central no sufrió una lesión de gravedad aunque sí llegaría a estar fuera de competencia por casi un mes por problemas en el ligamento.

Ante Botafogo, Marco Angulo tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo e incluso se informó que estuvo cerca de salir en ambulancia para que se realicen exámenes a la brevedad. Ahora el alcance de la lesión, según Johanna Calderón, en De Una, el tiempo de recuperación podría ser de casi un mes.

Este un problema importante para Liga de Quito, puesto que, ya con Marco Angulo el club estaba muy “justo” en la mitad de la cancha. Ahora sin el ex Independiente del Valle las variantes quedan muy al límite para Josep Alcácer de cara a partidos muy importantes.

La llegada de Marco Angulo a Liga de Quito respondía a los problemas que el equipo blanco tuvo en la mitad de la cancha, puesto que, Jefferson Valverde se va del club y Óscar Zambrano será sancionado por doping positivo, aunque podría jugar.

Los partidos que se pierde Marco Angulo con Liga de Quito

Si se termina confirmando la baja de un mes para Marco Angulo, el volante se perdería los siguientes partidos con Liga de Quito: vs Delfín, vs Orense, vs Junior, vs Técnico Universitario, vs Mushuc Runa, vs Botafogo y posiblemente vs Emelec el próximo 12 mayo. Todos los encuentros claves para Liga de Quito.

¿Qué volantes tiene Liga de Quito en este 2024?

Ahora sin Jefferson Valverde y Óscar Zambrano y con la baja de Marco Angulo, Liga de Quito apenas tendrá para los próximos encuentros disponibles a: Ezequiel Piovi, Joseph Espinoza, Sebastián González y Gabriel Villamil, estos últimos 3 suplentes en la mayoría de encuentros hasta este tramo de la temporada.