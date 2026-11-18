Gonzalo Plata viene siendo noticia en las últimas horas porque el extremo ecuatoriano pasó a protagonizar una importante polémica en ‘La Tri’. El delantero se fue porque quería ayudar a Flamengo, pero en Ecuador se habló de la posibilidad de una polémica.
Gallardo aclaró que no hay ningún problema con Gonzalo Plata y que se marchó por sus motivos personales con Flamengo. El club ahora le da un golpe para el partido contra Athletico Paranaense. El ecuatoriano no sale en el once titular del club.
Flamengo está buscando ganar el Brasileirao en estos días y por eso sale con lo mejor que tiene ante Paranaense. Sin embargo, Plata no forma parte de ese once. El ecuatoriano está relegado en el banco de suplentes y podría jugar pero ya en el segundo tiempo.
Por lo cual, de momento, la polémica y el drama que se generó en Ecuador con su salida no le está sirviendo a un Gonzalo Plata que tiene que ser suplente en este encuentro clave. Igual el ecuatoriano ya venía perdiendo protagonismo en el once.
Plata inicia como suplente en Flamengo. (Foto: @Flamengo)
Lo que vienen jugando con sus selecciones no es de gran peso en esta decisión de Flamengo, puesto que, el club sale con De Arrascaeta como titular, y el uruguayo también tuvo que abandonar la concentración de Uruguay por pedido del club.
Los números de Gonzalo Plata en esta temporada
En esta temporada, Gonzalo Plata apenas ha marcado 4 goles y ha dado 4 asistencias en 40 partidos con Flamengo. El ecuatoriano ya fue vendido a mitad de año para irse a Rusia, pero no pasó los chequeos médicos y le tocó volver a jugar.
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En síntesis:
- Gonzalo Plata fue relegado al banco de suplentes en Flamengo para enfrentar a Athletico Paranaense.
- De Arrascaeta sí inició como titular tras dejar la concentración de Uruguay por pedido del club.
- 40 partidos, 4 goles y 4 asistencias registra Gonzalo Plata con Flamengo esta temporada.