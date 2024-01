Mauricio Martínez revela quién fue el culpable de que no siguiera en Liga de Quito

Mauricio Martínez fue una de las bajas más importantes de Liga de Quito para la temporada 2024. El ‘Caramelo’ no continuó en el club ‘Albo’ pese a que existía una opción de compra. El futbolista reveló cuál fue el motivo para que finalmente salga del club y descartó que haya sido por los precios que estaba pidiendo.

En una entrevista para De Fútbol Se Habla Así de Directv, Mauricio Martínez comentó que los responsables de su salida fueron la directiva de Estebaban Paz: “No me quedé en Liga, porque llegó el 31 de diciembre y no se hizo uso de la opción; más que nada porque hubo un problema con la dirigencia anterior porque no presentó mis papeles. Después del 1 de enero la ecuación cambió”, comentó el jugador.

Desde varios espacios se afirmó que también el futbolista había decidido no continuar porque Esteban Paz y Luis Zubeldía saldrían del ‘Albo’, no obstante, el futbolista comentó que él ya tenía todo acordado con el presidente del club, Isaac Álvarez. “Yo lo había hablado con el Doc Isaac esto, 3 semanas, antes jugar la final con Independiente del Valle, habíamos llegado a un acuerdo y todo, pero bueno él tampoco podía hacer mucho, porque no tenía mis papeles. El gesto que tuvo él conmigo fue maravilloso”, comentó el ‘Caramelo’ en DirecTV.

Fueron varias las salidas de Liga de Quito para la temporada 2024, que ahora lamentan sus hinchas; sin embargo, es la de Mauricio Martínez la que más golpeado al club blanco. El futbolista ya fue anunciado y tiene un nuevo contrato en su país con Rosario Central.

Mauricio Martínez llegó a Liga de Quito en el 2023, como una apuesta más que como una realidad. El volante argentino venía pasando mal en Argentina por culpa de las lesiones, pero en la LigaPro y la Copa Sudamericana con la camiseta del ‘Rey’ logró consagrarse como uno de los mejores jugadores del año.

¿Mauricio Martínez estuvo cerca de irse de Liga de Quito a inicios de 2023?

Aunque Mauricio Martínez fue una de las figuras de Liga de Quito a lo largo de 2023, el comienzo fue muy accidentado y estuvo cerca de salir del club como reveló el mismo futbolista: “Con la dirigencia anterior no tenía comunicación. Cuando me desgarré a inicio de año se comunicaron con mi representante para rescindir el contrato”, afirmó el ‘Caramelo’.

Las estadísticas de Mauricio Martínez con Liga de Quito

Con la camiseta de Liga de Quito, Mauricio Martínez jugó 33 partidos en el 2023, entre la LigaPro y la Copa Sudamericana. El futbolista argentino marcó en la temporada anterior 3 goles y dio 4 asistencias. El ‘Caramelo’ terminó siendo clave en el histórico doblete de la Copa Sudamericana y la LigaPro.