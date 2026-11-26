Gonzalo Plata es la gran noticia en esta semana, y nuevamente, por problemas fuera de la cancha. En Ecuador revelaron una aparente indisciplina con Marcelo Gallardo y por eso se fue antes de la convocatoria, esto no ha sido confirmado. Ahora en ese contexto sale otra información de su futuro en Brasil.

Resulta que Flamengo estaría analizando seriamente vender a Gonzalo Plata para la siguiente temporada. Ya era sabido que el equipo brasileño tendrá varios recambios para 2027 y entre ellos entra el nombre del jugador ecuatoriano para este año.

De acuerdo a la información de Pablo Oliveira, Flamengo quiere negociar a Gonzalo Plata para la temporada 2027. Quieren vender al jugador ecuatoriano que termina sin muchos brillos este año con la camiseta del ‘Fla’, con la que supo ser muy importante.

Plata ya fue vendido a mitad de año por Flamengo, sin embargo, en ese momento el equipo brasileño lo terminó teniendo de vuelta en el club, porque el futbolista no pasó los chequeos médicos en Rusia. El Dynamo de Moscú lo había fichado.

Gonzalo Plata también tiene polémicas en Ecuador.

Nuevamente se esperan cambios en el futuro de Gonzalo Plata después de que el delantero ecuatoriano pasara por varios clubes en los últimos años, pero encontrara estabilidad en Flamengo. Europa vuelve a ser una opción, pero sin tener a un grande interesado en él.

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Las estadísticas de Gonzalo Plata defendiendo los colores de Flamengo

Con la camiseta de Flamengo, Gonzalo Plata llegó a jugar ya un total de 112 partidos. El ecuatoriano marcó 11 goles y dio 14 asistencias. El extremo ecuatoriano suma en cancha más de 6.200 minutos.

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