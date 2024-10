Emelec volvió a ser sancionado por FIFA con inscripción de fichajes y ahora no podrán fichar por varias temporadas.

No hay respiro en Emelec y le cae nueva sanción para no fichar

Emelec no tiene respiro y en medio de una crisis deportiva e institucional, los azules reciben nueva sanción FIFA en el tema de fichajes para las siguientes temporadas.

Mediante documento oficial, la FIFA sancionó a Emelec con más ventanas de transferencias sin fichar. Con las que ya venían acumulando, Emelec recién contratará jugadores en enero del 2026.

Esta nueva sanción corresponde a una deuda con el volante argentino Carlos Villalba, por la cifra de 15 mil dólares. Para que llegue a esta instancia, Emelec se excedió por bastante por la fecha de pago.

El club había presentado la apelación y esperaba poder firmar jugadores para la mitad de la temporada 2025. De hecho ya había rumores de nombres de peso que el club quería sumar para entonces.

La gestión de José Pileggi sigue sumando más contratiempos con demandas de ex jugadores, resta de puntos en la tabla y salidas gratis por falta de pagos como caso Bolaños y Angulo.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas de Emelec en esta temporada

Por otro lado, Emelec también ha ido perdiendo a jugadores importantes en su once por diferentes motivos. Jugadores como Bryan Carabalí o Aníbal Leguizamón decidieron salir del club, uno gratis y otro pagando su cláusula de rescisión.