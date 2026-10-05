Piero Hincapié fue una de las grandes bajas de la Selección de Ecuador en estos partidos amistosos. El central ecuatoriano se lesionó al inicio de la temporada en la Premier y por eso Gallardo no pudo contar con él. Ahora el ecuatoriano reaparece y da esta noticia.

Arsenal publicó un video en redes sociales donde se el entrenamiento de varios jugadores que no están con sus selecciones. Se hace especial atención en Piero Hincapié. Se muestra como el jugador ecuatoriano ha venido entrenando con normalidad ya.

Por lo cual, se espera que Hincapié pueda jugar con Arsenal en los siguientes partidos y ya esté a disposición de Arteta. Además, el jugador tricolor también se podría unir a la Selección de Ecuador en las siguientes convocatorias para los próximos partidos.

Gallardo no pudo contar con Hincapié y se notó que a su defensa le faltaba un jugador como el ecuatoriano. El central da solvencia en la saga, pero también como lateral por la izquierda. En esas dos posiciones, el ‘Muñeco’ estaba probando a diferentes jugadores.

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La temporada no comenzó de la mejor manera para un Piero Hincapié que perdió su lugar con Arteta. El tricolor vio como Calafiori le ganó el puesto y a raíz de las dolencias musculares, el central incluso dejó de estar convocado en algunos partidos.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En lo que va de temporada, Hincapié apenas ha podido jugar con Arsenal un total de 4 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano lleva 152 minutos en cancha, tiempo muy bajo, para el que fue uno de los jugadores que más jugó en la temporada 2025.

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