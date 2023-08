Antes de su llegada a Barcelona SC, Jesús Trindade fue noticia en el medio debido a un escándalo que vivió en el fútbol brasileño. El nuevo refuerzo de Barcelona SC fue investigado por involucramiento en amaño de partidos en el Coritiba de la primera división de Brasil.

En la rueda de prensa de presentación, el colega Juan Francisco Rueda le consultó sobre este tema. “Quiero dejar ese tema atrás, yo sufrí mucho y mi familia también. Mi abogado se está encargando de eso y yo voy a jugar al fútbol”, contestó.

Además el ex Pachuca contó que: “Yo me declaré inocente de ese tema”. No fue la única polémica reciente que tuvo ya que en el Pachuca de Guillermo Almada no rindió y el entrenador pidió su salida por indisciplina.

¿Quién es el entrenador de Barcelona SC?

Barcelona SC actualmente está bajo el mando de Diego López, entrenador uruguayo que firmó por una temporada con los amarillos. Viene de entrenar en el fútbol de su país, además de tener experiencias en el fútbol de Europa.

¿Qué jugadores llegaron a Barcelona SC?

Por el momento, Barcelona SC ha confirmado la contratación de los siguientes jugadores: Joan Castaño, Bryan Caicedo, Jefferson Arce, Pedro Pablo Perlaza y Jesús Trindade.

¿Qué jugadores han dejado Barcelona SC?

Por el momento Barcelona SC solo ha tenido la salida de Agustín Rodríguez, Emanuele Ezequiel Goetzke.