Este miércoles 17 de abril de 2024 se reveló que el ex entrenador campeón con Liga de Quito, Pablo Repetto, estaría analizando darle un golpe a su ex equipo. El DT paraguayo actualmente está dirigiendo en Colombia a Atlético Nacional, donde los resultados no lo están acompañando.

Pablo Repetto llegó a Atlético Nacional a inicios de marzo de 2024 y en 7 partidos ha sumado 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Sin embargo, el estratega no está contento con los resultados y según el portal La Diez el DT estaría explorando opciones de fichajes en el mercado ecuatoriano.

Asimismo, Mr Offsider revela que las opciones para el entrenador estarían en Liga de Quito e Independiente del Valle, su ex equipos. El mercado del fútbol ecuatoriano volverá a estar abierto el próximo mes de junio, donde los clubes pueden traer jugadores y también vender otros.

En Liga de Quito son varios los jugadores que podrían salir al extranjero y reforzar a Atlético Nacional, esto también representaría un importante ingreso financiero para los ‘Albos’. Hasta el momento, no se ha revelado qué jugadores buscaría Repetto en el fútbol ecuatoriano.

En el fútbol ecuatoriano Pablo Repetto hizo historia después de llegar a la final de la Copa Libertadores con Independiente del Valle, eliminando en el camino a River Plate y Boca Juniors. Mientras que con Liga de Quito fue campeón en el 2018, tras 8 años de espera para el ‘Rey de Copas’.

Las estadísticas de Pablo Repetto como entrenador de Liga de Quito

Aunque su mayor logro internacional fue con Independiente del Valle, Repetto es más recordado en Ecuador por su paso por Liga de Quito. El DT llegó a Liga a mitad de 2017 y se fue a mitad de 2021, dirigió un total de 197 partidos, ganando 95, empatando 54 y perdiendo 48 encuentros. Ganó el campeonato nacional en 2018 y la Copa Ecuador en 2019.

Las salidas y bajas de Liga de Quito para este 2024

Liga de Quito en este 2024 tuvo varias salidas del plantel que hizo historia al ganar la LigaPro y la Copa Sudamericana. Los ‘Albos’ vieron irse a Paolo Guerrero, Mauricio Martínez, José Angulo y Renato Ibarra. Mientras que también está acumulando varias bajas por lesión en esta temporada: Marco Angulo, Sebastián González y Jan Hurtado no son tomados en cuesta por este motivo.