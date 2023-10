Este miércoles 18 de octubre de 2023 se conoció que Pachuca de México, equipo que dirige Guillermo Almada, estaría muy interesado en el central de Barcelona SC, Joshue Quiñónez. El joven central ecuatoriano no ha podido ganarse un lugar en el once, pero tendría la oportunidad de salir al exterior en muy poco tiempo.

Según la información de Modesto Tomala, Joshue Quiñónez sería uno de los grandes objetivos del Pachuca para la próxima temporada. El joven central de Barcelona SC es del gusto de Guillermo Almada, quien ya ha fichado a varios jugadores del ‘Ídolo’.

Joshue Quiñónez ya pudo salir de Barcelona SC en la temporada 2022, cuando se fue a préstamo al Dallas FC. Aquella sesión del joven jugador ecuatoriano era con una opción obligatoria de compra si se cumplían ciertas cláusulas del contrato, algo que no pasó.

En esta temporada Joshue Quiñónez no ha podido ganarse un lugar en el once titular de Barcelona SC, pese a que a comienzo de temporada ganó minutos con Fabián Bustos. Desde la llegada de Diego López, el defensor de 22 años ha quedado relegado a un segundo plano.

En lo que va temporada entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, LigaPro en sus dos respectivas etapas, Joshue Quiñónez solo ha podido jugar un total de 12 partidos completando un total de 700 minutos. El central no ha podido quitarles el lugar a jugadores como ‘Paco’ Rodríguez y Luca Sosa.

¿Por qué Joshue Quiñónez no es titular en Barcelona SC?

Con Fabián Bustos fue con quien mejor le fue a Joshue Quiñónez y con el que más minutos pudo sumar tanto en la LigaPro como en la Copa Libertadores. El central jugó con el DT argentino un total de 309 minutos. Mientras que con Diego López apenas y suma 15 minutos, sobre todo porque el DT uruguayo confía más en Luca Sosa y Carlos Rodríguez.

¿Debería sumar más minutos Joshue Quiñónez?

Con el interés del Pachuca, Joshue Quiñónez podría sumar más minutos con Barcelona SC, con los cuales mostraría sus características defensivas y esto también aumentaría su valor para una posible venta. A Barcelona SC le quedan 6 partidos de la segunda etapa, donde pelea la posibilidad de llegar a la final contra Independiente del Valle.

No sería el primer ecuatoriano en el que confía Guillermo Almada

Por otro lado, el interés de Pachuca por un joven jugador ecuatoriano como Joshue Quiñónez también responde al pasado de Guillermo Almada. El DT uruguayo fue uno de los grandes responsables de las importantes proyecciones de algunos jugadores como Félix Torres, Romario Ibarra, y ahora también está trabajando con Byron Castillo.

¿Debe Barcelona SC vender a Joshue Quiñónez?

Con la revelación del ‘Título más importante de la historia’ en Barcelona SC ya no sería un problema el tema financiero, por lo cual, no estarían obligados a desprenderse de uno de sus jóvenes talentos, sin embargo, Joshue Quiñónez no está teniendo minutos en el once titular, por lo cual, una venta sería una opción para su futuro.