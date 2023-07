Cuando parecía que las cosas se enfriaban, la novela del fichaje de Moisés Caicedo ha sumado un nuevo pretendiente dentro de la Premier League, y como ha sido costumbre es u histórico de Europa.

Diario El Marcador señala que Pep Guardiola ha pedido a la directiva del Manchester City el fichaje de Moisés Caicedo para la siguiente temporada. El cuadro campeón de Europa está buscando un nuevo volante central tras la salida de Gundogan.

Hasta hace poco Manchester City intentó el fichaje de Declan Rice del West Ham sin embargo no aceptaron su oferta y los citizen decidieron no aumentarla. Su plan A ahora sería el ex Independiente del Valle, cuyo fichaje está entre los 100 millones de euros.

El deseo del jugador es quedarse en Inglaterra y el club que mejor posicionado estaba era el Chelsea, sin embargo no ha habido acuerdo con el Brighton por ahora.