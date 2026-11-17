Marcelo Gallardo salió a rueda de prensa a aclarar qué pasó con Gonzalo Plata en medio de todos los rumores sobre un nuevo caso de indisciplina. El DT contó que el extremo ecuatoriano se fue por motivos personales y descartó cualquier caso de indisciplina.
En rueda de prensa, Gallardo comentó que: “Quiero aclarar lo de Gonzalo Plata, él pidió volver antes a Brasil eso es todo, después el resto lo deja claro el comunicado“, sentenció el entrenador en la rueda de prensa post partido ante Bolivia.
Por otro lado, Gallardo también comentó que los motivos de Plata le parecieron “válidos” y por eso accedió a dejarlo ir. “Me explicó sus motivos personales, comprendí que los motivos que planteaba eran accesibles“, agregó el entrenador en rueda de prensa.
Con estas palabras de Gallardo queda descartado absolutamente que el Gonzalo Plata se marchó por alguna polémica o que el jugador estuvo molesto con el entrenador por no jugar ante Costa Rica. Tal parece que ya fue algo acordado previamente con Flamengo.
Gonzalo Plata y Marcelo Gallardo no tuvieron ningún problema. (Foto: GettyImages)
Se espera que Plata pueda jugar con Flamengo en este tramo final de temporada también apuntando a una posible venta y salir de Brasil para 2027. El extremo ya no es tan importante como en otros momentos, pero aún tiene el mercado para marcharse a otro club.
La próxima convocatoria de la Selección de Ecuador
Los jugadores que no jugaron ni 1 minuto en la Selección de Ecuador con Gallardo en la doble fecha FIFA
La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de marzo de 2027 en dos amistosos de la fecha FIFA. De ser cierto todo lo que dijo Gallardo, y con Plata jugando el extremo debería ser convocado para jugar en estos partidos.
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En síntesis:
- Marcelo Gallardo descartó actos de indisciplina tras la salida de Gonzalo Plata hacia Brasil.
- Motivos personales autorizados por el entrenador llevaron al regreso anticipado de Gonzalo Plata al Flamengo.
- Marzo de 2027 marcará la próxima fecha FIFA con dos amistosos para la Selección de Ecuador.