Rafael Verduga, candidato a la presidencia de Barcelona SC, conversó con los medios en vísperas de las elecciones por la presidencia del club y uno de los temas a tratar fue el famoso “el título más importante de su historia”. El ex vicepresidente económico de la actual directiva desmintió el supuesto valor de los terrenos que ahora le pertenecen al club.

“Yo con documentos lo puedo demostrar que no existe en ningún momento un papel que hable de 150 millones de dólares. Debemos parar con esa venta de humo al socio. Eso es patrimonio. Y voy a enseñar que en esa misma escritura, que son 22 hectáreas, el 90% es bosque protegido”, dijo desmintiendo el valor al cuál habría ascendido el patrimonio de BSC.

“Por lo tanto, eso (el terreno entregado a BSC) no se puede explotar, no se puede hacer absolutamente nada. No se pueden construir los 500 hoteles que dijeron. No se puede. Además, económicamente no es viable construir unas canchas allá”, amplió descartando que ese terreno pueda ser usado para ampliar infraestructura.

“No estamos de acuerdo con que se le mienta al club, a los hinchas. Todo fue una vendida de humo”, dijo Verduga desacreditando el anuncio hecho por Alfaro Moreno y Antonio Álvarez, presidente y vicepresidente deportivo de Barcelona SC.

Video: Radio Diblu.

¿De qué trata “el título más importante de la historia” de Barcelona SC?

Fue una campaña de expectativa para anunciar que, por intermedio de gestión de la Alcaldía de Guayaquil, la Junta de Beneficiencia y Barcelona SC, los terrenos del Estadio Monumental Banco Pichincha pasarían a ser del club.

Los directivos anunciaron que el patrimonio de Barcelona SC ascendía a los 150 millones de dólares, superando así tres veces el pasivo que tienen de 50 millones. “El club podrá ir a cualquier entidad bancaria y acabar con el pasivo”, dijeron en el evento oficial.

¿Cuándo serán las elecciones de Barcelona SC?

Tras varias interrupciones por temas legales y de plazos, las elecciones de Barcelona SC serán en el mes de noviembre. Los dos binomios inscritos serían Alfaro Moreno – Antonio Álvarez y Rafael Verduga – Matías Oyola.