Antes de que vuelva a jugar contra Liga de Quito, confirman el acuerdo millonario entre Damián Díaz y Barcelona SC.

Damián Díaz regresó a jugar con Barcelona SC en esta temporada, en medio de todas las polémicas que implicaba su fichaje. Ahora también se confirmó el acuerdo económico entre las partes a poco de jugar su partido contra Liga de Quito.

Según reveló el mismo presidente de Barcelona SC, Miguel Montalvo, con Damián Díaz se hizo un acuerdo de 7 años para suprimir una deuda de 2.7 millones de dólares. Esta gran deuda fue el principal motor de la llegada del ‘Kitu’ a los amarillos.

La idea de hacer un nuevo acuerdo según Montalvo es para que las próximas directivas de Barcelona SC puedan estar aliviados financieramente. De acuerdo a Expreso, el ‘Ídolo’ tendrá que pagarle al club mensualmente 13.000 dólares para cumplir con el jugador.

El presidente de Barcelona SC también aclaró que la deuda será cancelada sin intereses, y es un acuerdo al que llegó el jugador. “Hay una gran diferencia en pagar $ 2,7 millones a pagar $ 2,7 millones en siete años sin intereses“, avisó Montalvo.

Damián Díaz tiene un acuerdo millonario con Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Tras la revelación de este acuerdo financiero entre Barcelona SC y Damián Díaz se confirma que el club tendrá que seguirle pagando al jugador incluso después de su retiro. El futbolista tiene pensado abandonar el fútbol finalmente en la temporada 2028.

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Los números de Damián Díaz en Barcelona SC

En 3 ciclos con la camiseta de Barcelona SC, Damián Díaz ha jugado ya un total de 350 partidos entre todas las competencias. Marcó 84 goles y dio 84 asistencias. Fue campeón en 3 ocasiones de la LigaPro y llegó a dos semifinales de Copa Libertadores.

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