Huracán tomó una decisión con Hernán Galíndez y Jordy Caicedo tras sus partidos con Ecuador

Los dos jugadores ecuatorianos actualmente pertenecen a Huracán y son convocados por Gallardo en Ecuador.

Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron de los puntos más bajos en la Selección de Ecuador en estos amistosos de la fecha FIFA. El arquero ecuatoriano no se mostró como en otras ocasiones, y hasta fue suplente en el último partido. Mientras que, Caicedo sigue sin anotar.

La decisión de Huracán con sus jugadores ecuatorianos

Ahora se revela que finalmente, Huracán quiere mantener a los dos jugadores ecuatorianos en su plantilla. El club ya estaría trabajando en acordar una compra de Caicedo, que termina contrato a final de temporada. El futbolista está cedido ahí desde Atlas de México.

Por otro lado, Hernán Galíndez ya es un histórico de Huracán y ha encontrado su lugar en el mundo en Argentina. El portero ecuatoriano ya es un referente y capitán del ‘Globo’. El portero tiene contrato hasta 2027, pero ya desde Huracán le hacen saber que cuentan con él.

Galíndez es hasta capitán de Huracán. (Foto: GettyImages)

Huracán tiene plena confianza en sus dos jugadores ecuatorianos y quiere con ellos llegar a disputar algún torneo internacional en el 2026 y también ganar algún campeonato. En 2025 el club perdió la final del campeonato argentino contra Platense.

Los números Galíndez en Huracán

Con la camiseta de Huracán, Galíndez ha jugado ya un total de 104 partidos. Ha recibido 80 goles y ha dejado su arco en 0 en 48 encuentros. El portero se convirtió en un referente total del club en los últimos años de su carrera.

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Los números de Jordy Caicedo en Huracán

Con la camiseta de Huracán, Jordy Caicedo ha jugado ya un un total de 25 partidos entre todas las competencias. El delantero ecuatoriano ha marcado 13 goles y gracias al rendimiento en este club nuevamente fue tomado en cuenta en Ecuador.

En síntesis: