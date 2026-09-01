Revelan que Barcelona SC perdió 200 mil dólares por “culpa” de este insólito motivo

Barcelona SC habría perdido la chance de ganar 200 mil dólares, por este motivo. Los hinchas se muestran indignados, tras esta revelación.

Barcelona SC vive horas de mucha polémica y también de una economía muy complicada. A esta hora, el club amarillo cuenta cada centavo y no quiere perder nada de dinero, por el duro momento en el que se encuentran. De ahí que, ahora sorprenda que se hayan permitido perder 200 mil dólares por un insólito motivo.

De acuerdo a la información de Eduardo Erazo de Al Toque, Barcelona SC no pudo facturar más de 200 mil dólares por no hacer un evento que fue anunciado con el regreso de Damián Díaz. El club pretendía hacer una presentación exclusiva del jugador, donde se iba a cobrar por fotos con el ‘Kitu’ y también los socios iban a poder estar cerca del mítico 10.

Esto no gustó a muchos hinchas que rápidamente criticaron en redes sociales esta propuesta. De ahí que, según Erazo se decidió no hacer el evento y perder más de 200 mil dólares. “¿Sabe cuánto había recaudado Barcelona por el evento de presentación del “Kitu” Díaz? Arriba de 200 mil dólares, firmado. Incluso había un nuevo auspiciante que quería ingresar con un determinado valor y, si se presentaba al “Kitu”, aumentaba su aporte”, reveló el comunicador.

Además, Erazo también detalló que el evento no se pudo realizar porque los fuertes cuestionamientos en redes sociales hicieron a la hinchada retroceder. “Pero subieron el afiche el viernes y, por lo tóxico que es Twitter (X), hoy la dirigencia de Barcelona no tiene la espalda para soportar este tipo de situaciones”, sentenció Erazo.

El evento que anunció Barcelona SC y luego suspendió. (Foto: @BarcelonaSC)

Cuando Barcelona SC anunció un plan de 115 dólares para ver la presentación de Damián Díaz, una foto con el jugador, y una réplica de la medalla de campeones de 2020, muchos explotaron. De ahí que, el club decidió no hacer nada y según Erazo se perdieron de recibir una gran ganancia.

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El nuevo contrato de Damián Díaz en Barcelona SC

Con Barcelona SC, Damián Díaz firmó un contrato de 18 meses. El ‘Ídolo del Ídolo’ vuelve al club a los 40 años y se mantendrá vistiendo estos colores hasta 2027. Posteriormente, su retiro con los amarillos será en enero de 2028 en la popular ‘Noche Amarilla’.

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