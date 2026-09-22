Revelan cuándo se irá Damián Díaz de Barcelona ¿adiós en diciembre?

Damián Díaz ya piensa en su retiro profesional y en Barcelona ya saben hasta cuándo tendrán al volante en su plantel.

Damián Díaz ha sido uno de los refuerzos destacados de Barcelona para este año, pero la aventura del ‘Kitu’ con el grande de LigaPro ya tiene fecha para acabar. El jugador definió su fecha de salida de Barcelona, aunque no será al corto plazo.

El contrato del mediocampista argentino-ecuatoriano con Barcelona SC se extiende hasta diciembre de 2027. De esta manera, el Kitu permanecerá en la institución durante los próximos meses antes de cerrar su etapa como jugador y preparar su despedida del fútbol profesional en la Noche Amarilla 2028.

Díaz jugaría hasta los cerca de 41 años cobrando cifras superior a los 30 mil dólares. La dirigencia también considera el impacto comercial que tendrá su despedida, especialmente por el vínculo que mantiene con la hinchada amarilla.

Uno de los asuntos pendientes entre el club y el futbolista es una deuda cercana a los 3 millones de dólares, cuyas cuotas acumuldas son de 800 mil dólares que Díaz podría reclamar ante la FIFA. Según Miguel Montalvo, presidente de Barcelona, el jugador aceptó negociar el pago por su cariño al club, evitando que la institución enfrente un impacto financiero mayor.

Desde su regreso a Barcelona SC, Damián Díaz ha vuelto a ser una de las figuras del equipo. Sus números de la temporada 2026 entre los amarillos y Guayaquil City figuran 24 partidos, con 4 goles y 2 asistencias.

Barcelona SC seguirá pagando a Damián Díaz cuando se retire

Por otro lado, Canessa también detalla que Barcelona SC le deberá seguir pagando al entrenador un sueldo mensual por los siguientes 8 años. Puesto que, la deuda que se tiene con el jugador es grande (casi 3 millones) y por eso buscan un acuerdo de este tipo.

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Damián Díaz lleva más de diez años en Barcelona. Foto: Getty.

En resumen