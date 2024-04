Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez es uno de los delanteros más importantes en la historia de la LigaPro y también uno de los más fuertes. El delantero confesó en una entrevista con Fútbol Sin Cassette cómo en una ocasión le tocó amenazar a otro histórico como Jonatan Álvez.

‘La Tuka’ recordó como le tocó ir a un tiro de esquina en un partido entre Barcelona SC y Delfín y Jonatan Álvez era su marca: “Yo marcaba en zona. Él (Jonatan Álvez) me estaba poniendo la mano en el pecho. Le di un golpe (con puño cerrado) en la mano. No me vuelvas a tocar que la próxima te mato“, confesó el ex Aucas.

En esta anécdota, Roberto Ordóñez también confesó que tras este encuentro no se volvieron a enfrentar en el área. La ‘Tuka’ es uno de los jugadores que más aficionados tiene en el fútbol ecuatoriano por su histórico paso por Delfín y Aucas, dándole el primer título a ambos equipos.

“Lo que pasa es que yo en la cancha no te regalo nada. Es mi plata. Es la plata de la comida de mis hijos, de mi familia y cada quien pelea lo suyo“. Así fue como la ‘Tuka’ Ordóñez explicó el porqué de su comportamiento ‘explosivo’ ante el dos veces campeón del fútbol ecuatoriano.

Ahora ni la ‘Tuka’ ni el ‘Loco’ Álvez están jugando en el fútbol ecuatoriano. Ambos jugadores terminaron su ciclo en el fútbol tricolor de una manera no muy esperada. Roberto Ordóñez fue casi “obligado” a salir de Aucas, y Álvez regresó en 2023 para jugar en tercera división.

¿Dónde juega ahora Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez?

Tras su aparatosa salida de Aucas, Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez se mudó al fútbol colombiano. El histórico delantero tricolor firmó con Llaneros de segunda división, donde ya ha jugado 3 partidos y también ya pudo marcar dos goles mostrando sus grandes números goleadores.

Los títulos que ganó Roberto Ordóñez jugando en Ecuador

En su paso por el fútbol ecuatoriano, Roberto ‘Tuka’ Ordóñez pudo ganar en dos ocasiones la LigaPro, siendo protagonista y fundamental en ambos torneos. El mítico 9 llevó a Delfín de Manta a celebrar un título de campeón contra Liga de Quito en 2019 y con Aucas repitió el campeonato en 2022 contra Barcelona SC.