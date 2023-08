Este miércoles 16 de agosto de 2023 se informó que Emelec ficharía a un nuevo defensor ante una baja muy sensible de Caín Fara, no obstante, el central descarta una grave lesión.

Mediante sus redes sociales, el central de Emelec, Caín Fara, comentó en sus redes sociales que no está lesionado gravemente. El defensor afirmó que tiene una recuperación de 20 días.

Caín Fara no está lesionado gravemente

Fara confirmó que no tiene una grave lesión y junto al cuerpo médico de Emelec confirmarán en 20 días si está para jugar o no. Finalmente los azules no firmarán a otro jugador, según informó María José Gavilanes.

Hernán Torres no había pedido un defensor central

El DT de Emelec, Hernán Torres, no había pedido la contratación de un central, puesto que, si Fara está de baja, el equipo puede también contar con Bleiner Agrón y Jair Gollaguazo, quien destacó en el Sub-17.

El posible once de Emelec para el siguiente partido

Emelec regresa a la actividad cuando enfrente a Técnico Universitario por la jornada 3 de LigaPro y el entrenador Hernán Torres pondría el siguiente once: Ortiz, Caicedo, León, Leguizamón,Carabalí (Cruz), Valencia, Villalba, Lastre, García, Jaime Ayoví y Bryan Angulo.

¿Cuándo juega Emelec su siguiente partido?

El siguiente partido de Emelec es el día 17 de agosto contra Técnico Universitario por la segunda etapa de la LigaPro. A los azules solo les sirve ganar para salir de los últimos lugares y escapar del descenso.