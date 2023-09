¿Se suman al equipo? Dos ex Manchester United posaron con la camiseta del AV25

Estando en Argentina también para apoyar a la selección de Ecuador, el extremo ecuatoriano retirado Antonio Valencia visitó a la delegación de Argentina y aprovechó para visitar a dos de sus jugadores ex compañeros en el Manchester United de Inglaterra.

Las fotos se hicieron virales y se ve al ex seleccionado ecuatoriano junto a Sergio ‘Chiquito’ Romero y junto a Marcos Rojo, con quienes compartió club en la temporada 2016 al 2018, juntos alzaron tres trofeos: al FA Cup, EPL Community Shield y la UEFA Europa League.

Eso no fue todo ya que el ex Wigan, Villarreal y Liga de Quito no fue con las manos vacías y les llevó la camiseta del AV25 de Segunda Categoría, recientes campeones de Pichincha.

Hace poco, Antonio Valencia estaba planeando su amistoso de despedida de la selección de Ecuador y adelantaba que quería a sus ex compañeros del Manchester United presentes.

¿Cuándo juega la Selección de Ecuador contra Argentina?

El siguiente partido de la selección de Ecuador será contra Argentina en el Estadio Más Monumental de River Plate el próximo 7 de septiembre, encuentro válido por la primera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál es la alineación de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador al mando del entrenador Félix Sánchez Bas saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Enner Valencia, Angelo Preciado etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Ecuador?

La selección de Ecuador viene de jugar contra la selección de Costa Rica en un partido amistoso en el marco de la fecha FIFA de junio con resultado de 3-1 disputado en New Jersey – Estados Unidos.

¿Dónde ver a la selección de Ecuador?

El partido de la selección de Ecuador en las Eliminatorias a la Copa del Mundo Estados Unidos – Canadá y México 2026 se verá por El Canal del Fútbol.

¿Quién es el entrenador de la selección de Ecuador?

El entrenador de la selección de Ecuador es el español Félix Sánchez Bas, ex entrenador de Qatar en la Copa del Mundo pasada.