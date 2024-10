Este jueves el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece dio una rueda de prensa previo a dar la lista de convocados para octubre. Entre los temas que habló se refirió al tema de Kendry Páez y sus recientes escándalos extradeportivos.

“Tengo una experiencia con él, no es que ignoro lo que pasa en las redes porque es mi responsabilidad estar al tanto… Me he acercado mucho a Kendry, que es un jugador con talento, con muchas condiciones y es un joven que debe saber gestionar esto que está vendido (al Chelsea) y que está en la Selección mayor”, empezó.

“Lo otro conozco (del tema extradeportivo) y me gustaría que ya esté afuera (en el Chelsea), pero por un tema de edad no se puede. Todo el tiempo hay una sobre observación de un chico de 17 años, porque es un joven. Se le exige porque está al frente de una selección mayor”, complementó.

“Mientras mantenga los niveles de compromiso, respeto y disciplina, estaré feliz . Cuando eso no ocurra tendré una charla con él y con cualquier otro jugador. Si ese camino no me resulta tomaré otro, de lo contrario seguiré con lo mismo”, finalizó.

Páez responde a las críticas

Muchos toman esto como la confirmación de que Kendry Páez estará en la lista a ser revelada mañana viernes 4 de octubre. Los rivales serán Paraguay y Uruguay.

La cifra final que el Chelsea pagó por Kendry Páez

Kendry Páez fue parte de una de las millonarias transferencias que el Chelsea hizo esta temporada. El equipo de Mauricio Pochettino pagó 18 millones de euros por su traspaso, dejando el 20% de los derechos económicos para Independiente del Valle.

Encuesta ¿Debería Kendry Páez ser excluido de la Selección de Ecuador? ¿Debería Kendry Páez ser excluido de la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

Kendry Páez y sus estadísticas del 2023

Kendry Páez ese año ha jugado 52 partidos, 32 con Independiente del Valle y 20 con la Selección de Ecuador (sumando sub 17, sub 20 y la mayor). Ha anotado 10 goles y ha dado 12 asistencias y le hizo valer la contratación del Chelsea.