Uno de los históricos de la Selección de Ecuador se quejó por su poca participación en el Mundial de Qatar 2022, después de que no sumara ningún minuto en la Copa del Mundo.

Alexander Domínguez fue un jugador clave para que Ecuador termine sumando puntos muy importantes y llegue al mundial de Qatar 2022, sin embargo, no jugó ningún minuto en la Copa.

Finalmente, ‘Dida’ le reveló a Primicias que a su familia y a él les afectó no sumar minutos en Qatar 2022. El portero ecuatoriano venía siendo titular en las Eliminatorias, pero en la Copa del Mundo, Hernán Galíndez le ganó el lugar.

“Tenía muchas ganas de jugar, pero cuando me di cuenta que no lo iba a hacer, lo tomé con tranquilidad. Sí le dolió a mi familia, a mi esposa, a mi mamá, a mi suegra. Fueron decisiones del entrenador, jugué casi todas las Eliminatorias y no jugué el Mundial. Sucedió lo mismo con Ángel Mena. El fútbol es así, yo trabajo para jugar, pero dependo de segundas personas”, reveló ‘Dida’.