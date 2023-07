Emelec no la está pasando bien de manera financiera en los últimos meses. Los azules se han visto obligados a llegar acuerdos de pago con jugadores y el ex DT, Ismael Rescalvo, para no tener demandas.

No obstante, hay una deuda que preocupa a Emelec y por la cual el equipo podría ser demandado. La remodelación del Estadio Capwell aún se está pagando a una importante institución bancaria.

A Emelec lo puede demandar Banco del Pacífico

Según reveló el periodista ‘Wacho’ Sánchez, Emelec corre riesgo de ser demandado por la institución financiera, Banco del Pacífico, que más dinero prestó para la remodelación del Capwell.

¿Emelec no está pagando la deuda?

Desde la actual directiva de Emelec se ha revelado que la deuda con el Banco del Pacífico sí se está cubriendo, sin embargo, el club estaría en riesgo de ser demandado por una deuda superior a los 10 millones de dolares.

En Emelec no existe un pronunciamiento oficial respecto a esta situación. En las últimas horas desde el club se reveló que alcanzaron un acuerdo de pago con Aníbal Leguizamón, actual central del equipo, por valores pendientes desde 2021.