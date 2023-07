El joven delantero ecuatoriano Stiven Plaza se quedó sin equipo en el fútbol ecuatoriano tras terminar su contrato con Aucas. El 9 sería pretendido por otro equipo del campeonato.

Stiven Plaza finalmente no es más jugador de Aucas en el fútbol ecuatoriano. El 9 se va sin jugar un solo minuto en 6 meses con el ‘Papá’. El delantero no era convocado y cuando lo llamaban no salía del banco de suplentes.

¿Dónde jugará Stiven Plaza?

El delantero ecuatoriano Stiven Plaza continuará su carrera en Guayaquil City. El propio empresario del jugador manifestó en Área Deportiva que su representado se mudará al puerto principal.

“Llegamos a un finiquito del contrato por Stiven Plaza con Aucas y jugará en Guayaquil City”, comentó el representante del jugador.

Probará suerte en un nuevo equipo

Finalmente, Stiven Plaza probará suerte en un nuevo equipo. El delantero ecuatoriano no ha tenido muy buenos momentos en los últimos años por culpas de las lesiones. En Ecuador sería su tercera camiseta, tras usar la de Independiente del Valle y Aucas.