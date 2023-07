Muchos lo pedían como el reemplazante de Pablo Marini, pero al final Edison Méndez no solo no tomó el primer equipo en Liga de Quito sino que también dejó el club tras discusiones con la directiva. Este sábado trascendió que el ‘Kinito’ ex miembro de la Selección de Ecuador tiene nuevo equipo.

Club La Unión de la Segunda Categoría de Cotopaxi es el nuevo destino de Edison Méndez, esta vez el ex Mundialista estará encargado de las riendas del primer equipo, teniendo así su debut profesional.

Edison Méndez estaba encargado de la sub 19 de Liga de Quito, sin embargo tras desacuerdos con Jorge Callejas, coordinador de las formativas del club ‘albo’, terminó saliendo del equipo tras varios años en las divisiones juveniles del que fuera su equipo en la temporada histórica 2009.

Geovanny Espinoza, otro ex Mundialista, acompañará también a Edison Méndez en esta nueva aventura en el Ascenso Ecuador. Clubes como Macará, Orense y Libertad lo sondearon en su momento.

¿Quién es el entrenador de Liga de Quito?

Luis Zubeldía está pasando su segundo ciclo en Liga de Quito tras haber sido vicecampeón en el 2015. Tuvo pasos por Lanús de Argentina y Santos Laguna de México; además en Ecuador estuvo en Barcelona SC.

¿Cuáles son los refuerzos de Liga de Quito?

Liga de Quito hasta ahora ha confirmado la contratación del delantero Paolo Guerrero, el venezolano Jan Hurtado y el volante ex Nacional, Jefferson Valverde.

¿Qué jugadores han salido de Liga de Quito?

De cara a este mercado de fichajes, Liga de Quito se ha desprendido de Jefferson Arce y de Marcos Olmedo.

¿Cuándo juega Liga de Quito los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Liga de Quito enfrentará al Ñublense de Chile por los octavos de final de la Sudamericana el 3 de agosto de visita, y hará local en el Rodrigo Paz Delgado en la vuelta el 10 del mismo mes.