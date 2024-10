Tras la salida de Pileggi ¿se va Leonel Álvarez de Emelec?

Luego de muchos problemas deportivos y económicos, en Emelec se dio la salida de José Pileggi del club y ahora los hinchas se preguntan si con la nueva directiva hay algún análisis de la continuidad de Leonel Álvarez de cara a las jornadas venideras y la temporada 2025.

Medios locales dan a conocer que finalmente la directiva ahora encabezada por César Avilés respetará el contrato que tiene con el entrenador colombiano para el 2025.

La crisis institucional que vive el club también se ve reflejado en lo deportivo con un Emelec seriamente comprometido con quedarse fuera otra vez de torneos internacionales para el siguiente año.

Actualmente están casi últimos de la tabla de la segunda etapa, y en caso que la directiva no cese al entrenador, igual hay una fuerte inconformidad por parte del cuerpo técnico por la falta de fichajes.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las bajas de Emelec en esta temporada 2024

Emelec fue de los equipos que más fichó en esta temporada, pero ya para el mes de septiembre su plantilla se ha visto muy golpeada. El ‘Bombillo’ se ha quedado sin jugadores como Facundo Castelli, Bryan Carabalí, Aníbal Leguizamón, Washington Corozo, entre otros, ya sea por lesión o porque decidieron salir del equipo.