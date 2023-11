Este domingo 26 de noviembre de 2023 Barcelona SC pudo vencer a Guayaquil City por la fecha 14 de la segunda etapa de la LigaPro. Los amarillos lograron clasificar para los grupos de la próxima Copa Libertadores, sin embargo, no se pudieron meter a la final de la LigaPro, puesto que, Liga de Quito ganó la etapa y se medirá a Independiente del Valle.

Con el año deportivo ya terminado y a falta de un partido en Barcelona SC, ya se piensa en la conformación de la plantilla para la segunda etapa de la LigaPro. Algunos posibles fichajes ya han sonado para el club, pero también se analiza la salida de algunos elementos como Jonathan Bauman, Gabriel Cortez, Pedro Pablo Velasco, ‘Titi’ Ortiz, entre otros.

Jonathan Bauman llegó a Barcelona SC en este 2023 como uno de los delanteros llamados a recuperar protagonismo en el fútbol ecuatoriano y también a ser uno de los goleadores de los amarillos. Más allá de buenos momentos a inicios de año y en ciertos partidos, Bauman no pudo establecerse en el once de los amarillos y casi siempre vino desde el banco de suplentes y según Mayra Bayas el jugador no ha cumplido con cláusulas para su renovación.

Otro extranjero que no continuaría en Barcelona SC para la temporada 2024 sería Christian Ortiz, que llegó como uno de los fichajes más importantes de los amarillos para este año. ‘Titi’ convirtió un gol muy importante para los amarillos que acabó con el invicto en el Rodrigo Paz de Liga de Quito, no obstante, tuvo un año muy irregular y también estaría en la puerta de salida.

Con la salida de Bauman y ‘Titi’ Ortiz, Barcelona SC estaría liberando dos cupos de extranjeros para el 2024. Además, los amarillos ya habían liberado anteriormente el de Javier Burrai, que ahora es ecuatoriano. Con esto, el ‘Ídolo’ buscaría a nuevo foráneos para el siguiente año, el más apuntado sería Diego ‘Demonio’ García, quien se va de Emelec

¿Qué otras salidas se vienen en Barcelona SC?

Por otro lado, Mayra Bayas en Harta Pelota también confirmó que se está analizando la continuidad o salida de Pedro Pablo Perlaza. El lateral por derecha llegó con un contrato de 6 meses y a finales de 2023 se marcharía. Los amarillos ya se están moviendo en este zona, de ahí que, se esté apurando el tema de Byron Castillo.

Gabriel Cortez también se marcharía de Barcelona SC

Otro jugador que no continuaría en Barcelona SC es Gabriel Cortez. El ‘Loco’ ha tenido oportunidades con Diego López, sin embargo, en el club ya darían su ciclo por cerrado y el futbolista se marcharía. Cortez de 28 años interesó a un equipo de China a mitad de año, por lo cual, no se descarta una salida al extranjero para el volante ecuatoriano.

¿Se acabó el ciclo de Mario Pineida en Barcelona SC?

Otro de los jugadores que se estaría analizando su continuidad es Mario Pineida, que aunque recientemente renovó con los amarillos, el lateral por izquierda no ha tenido un buen año por las lesiones y su estado físico. La continuidad del jugador estaría en análisis del cuerpo técnico y de la nueva dirigencia de los amarillos.