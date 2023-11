Liga de Quito consiguió su pase a la final de la LigaPro, tras ganara la segunda etapa del campeonato con un gran Paolo Guerrero. En el penúltimo encuentro del semestre, los ‘Albos’ fueron muy superiores a Cumbayá y así certificaron su pase a la tercera final de LigaPro, en cinco años.

En esta final de la LigaPro, Liga de Quito tendrá que medirse a Independiente del Valle, que aunque su presente no es el mejor sigue siendo uno de los equipo ecuatorianos más importantes del campeonato. Los ‘Rayados’ incluso tiene un valor de mercado más alto que los vigentes campeones de la Sudamericana, con una amplia diferencia.

Según los datos de Transfermark, la plantilla de Independiente del Valle cuesta un total de 26.95 millones, siendo el medio campo con Kendry Páez, Lorenzo Faravelli, Junior Sornoza, entre otros, la ‘joya’ de su corona; dicha zona del campo de los ‘Rayados’ tiene un valor de 14.80 millones, lo cual ya es mucho más caro que equipos completos de la LigaPro.

Por su parte, Liga de Quito tiene el segundo equipo más caro de la LigaPro, con un valor de 16.60 millones. A diferencia de sus rivales en la final, el equipo de Luis Zubeldía reparte sus valores entre todas las zonas del campo, debido a que, la delantera cuesta 6.45 millones, mientras que la mitad de la cancha no se baja de 5.50 millones.

Será la primera vez que Independiente del Valle y Liga de Quito se enfrenten en una final de la LigaPro. Ambos clubes llegan a este encuentro no solo como los mejores de Ecuador, sino también como los últimos dos campeones de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el jugador más caro de Independiente del Valle?

Independiente del Valle se ha caracterizado por las importantes ventas de jugadores al exterior y los valores que ha sacado por ellos, el último Kendry Páez, que ya fue firmado por el Chelsea. El joven jugador también es el más caro de la plantilla, según la información de transfermark, con un valor base de 5 millones. La ‘Joya’ será titular en las dos finales de campeonato.

¿Qué jugador es el más caro de Liga de Quito?

Por otro lado, Liga de Quito, cuya plantilla cuesta 10 millones menos que la de su rival en las finales, tiene como jugadores más valioso a un futbolista que no se ha podido ganar un lugar en el once, o que no lo ha podido recuperar. Alexander Alvarado es el más caro del club con un valor de 2.20 millones (Transfermark).

¿Cuándo se jugarán las finales de la LigaPro?

Las finales de la LigaPro entre Independiente del Valle y Liga de Quito se jugarán el próximo mes de diciembre. La primera final será en el estadio de los ‘Rayados’, Chillo Jijón, el próximo 10 de diciembre de 2023, mientras que la vuelta y gran final del campeonato ecuatoriano se jugará el próximo 17 de diciembre de 2023 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los horarios aún están por confirmar.