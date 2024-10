El fútbol ecuatoriano recibió uno de los casos más polémicos en este 2024, después de que se revelara que el entonces jugador de Independiente del Valle, Alexander Bolaños, había falsificado su edad y su nombre. El jugador en realidad no tenía 25 años ni se llamaba Alexander.

El verdadero nombre del jugador es Romario Bolaños y no tiene 25 años, sino 30. El jugador fue inhabilitado por la FEF y castigado severamente con 3 años sin poder estar en algún equipo profesional. El jugador también fue despedido por Independiente del Valle.

Ahora, según la revelación de Diario Olé, Romario Bolaños está jugando en Águilas de Santo Domingo, equipo en el que ya militó antes de fichar por Barcelona SC, cuando se creía que tenía 20 años. El medio también revela que el ex jugador de IDV es el capitán en Águilas.

La FEF lo sancionó para que no juegue en ningún equipo profesional y como este club no se terminó inscribiendo en el torneo provincial de Santo Domingo no es reconocido como profesional y Bolaños puede jugar sin ningún problema, también revela Olé.

Alexander Bolaños estuvo en Independiente del Valle a comienzos de 2024. (Foto: API)

El caso de Alexander Bolaños también escandalizó a todos en el fútbol ecuatoriano, porque fue el mismo jugador el que reveló que otras autoridades gubernamentales le ayudaron a infringir la ley y alterar sus papeles.

Las estadísticas de Alexander Bolaños en esta temporada

En esta temporada, Alexander Bolaños había jugado un total de 12 partidos entre todas las competencias, LigaPro y Copa Libertadores. El jugador marcó 2 goles y no dio asistencias. También sonó a inicios de mercado para llegar a Barcelona SC, entre otros.