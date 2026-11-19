El defensor ecuatoriano Xavier Arreaga podría regresar a LigaPro para la siguiente temporada, pero no en Barcelona.

Xavier Arreaga dejó Barcelona SC hace pocas temporadas rumbo al Bolívar de Bolivia y tras solo un año, el defensor ecuatoriano tendría oportunidades para regresar al fútbol local para la siguiente temporada.

Según el portal Mr. Offsider, Xavier Arreaga estaría en planes de SD Aucas para la próxima temporada. Los ‘Orientales’ aseguraron su participación internacional para el 2026 y quieren nuevos refuerzos.

Arreaga termina contrato con Bolívar en diciembre de este año y podrá regresar al país como agente libre. También está pendiente de confirmar si el Bolívar le hará un nuevo contrato.

Con Bolívar lleva 34 partidos jugados este año, a falta de cinco fechas su club está puntero en el torneo con ventaja sobre el segundo. Xavier Arreaga podría dejar Bolívar siendo campeón nacional.

En Barcelona 2025 también pasó la marca de 30 partidos aunque en más de una ocasión fue cuestionado por su rendimiento. Regreso al país tras casi cinco años en la MLS.

Los títulos en la carrera de Xavier Arreaga

Xavier Arreaga fue campeón con el Seattle Sounders de la MLS en dos ocasiones, además fue campeón ecuatoriano en la temporada 2016 y semifinalista de Libertadores en el 2017.

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Xavier Arreaga – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen