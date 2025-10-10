¡¿No va al Mundial?! El durísimo golpe de la Selección de Ecuador a Xavier Arreaga

En la previa del partido entre la Selección de Ecuador vs. Estados Unidos, si hubo un jugador señalado fue Xavier Arreaga. El defensa ecuatoriano fue de los más criticados y ahora le dieron una dura noticia.

Aunque fue convocado, la Selección de Ecuador dejó fuera a Xavier Arreaga del partido de Estados Unidos. Esto sin duda es un claro mensaje de la consideración deportiva que le tiene Sebastián Beccacece al jugador de Barcelona SC.

En medio de unas críticas por los errores que Arreaga ha cometido en todo el año con Barcelona, Beccacece le transmite que está considerado por detrás de todos los centrales de la ‘Tri’.

Hinchas y prensa cuestionaron que las convocatorias de Xavier Arreaga se den por el impacto positivo que genera en el grupo, más que por rendimientos deportivos. Con esto siembra la duda de si Arreaga estará en la convocatoria al Mundial 2026.

Convocados Ecuador vs. USA

Xavier Arreaga es convocado por Ecuador desde el 2020 con el DT Gustavo Alfaro, sin embargo fue perdiendo espacio ante el rendimiento de jugadores como William Pacho y Piero Hincapié.

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

Los partidos de la Selección de Ecuador en octubre

Estas son las fechas y amistosos de Ecuador en octubre: