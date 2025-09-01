Los dos nombres que son más cuestionados por la convocatoria de la Selección de Ecuador son Moisés Ramírez y Xavier Arreaga. El arquero apenas está sumando minutos en Europa, mientras que el central es uno de los peores de la LigaPro. Ahora Beccacece confirmó qué pasó.

El mismo Sebastián Beccacece reveló en rueda de prensa los motivos para llevar a estos dos jugadores muy cuestionados: “Moisés Ramírez y Xavier Arreaga son parte del proceso, que ya han estado en todas las convocatorias. Ya estamos en el cierre y consideramos que es importante que cierren la Eliminatoria“, comentó el DT.

Ya desde hace varios meses, Beccacece confirmó que él ya tiene una base de jugadores y es muy poco probable que nuevos futbolistas se vayan metiendo en esta lista. De ahí que, el DT casi no cuente con nuevos jugadores que pide la hinchada de la LigaPro.

Moisés Ramírez ha formado parte de la convocatoria de la Selección de Ecuador y en esta misma Eliminatoria, el arquero ha tapado varios partidos y un penal ante Colombia en la altura de Quito. El joven arquero ahora dejó IDV para buscar minutos en un equipo del extranjero.

Arreaga viene siendo titular y líder en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, las críticas contra Xavier Arreaga aumentaron aún más después de su último partido de LigaPro. Ya que el central ecuatoriano, cometió varios errores en la nueva derrota de Barcelona SC ante Universidad Católica, haciendo aún más inexplicable su convocatoria.

Los números de Xavier Arreaga en esta temporada

A lo largo de toda esta temporada con Barcelona SC, Xavier Arreaga ha jugado un total de 27 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol. Lleva en cancha más de 2.300 minutos, sin embargo, esto no alcanza para que tenga minutos con ‘La Tri’.

¿Cuál será el arquero titular de la Selección de Ecuador?

Aunque Moisés Ramírez fue convocado a la Selección de Ecuador, y terminó ampliando la lista de arqueros a 4. El titular en esta doble jornada de Eliminatorias sería Hernán Galíndez y su suplente inmediato será el portero de Liga de Quito, Gonzalo Valle.

