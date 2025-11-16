Xavier Arreaga dejaría Barcelona y ya tendría nuevo club

Xavier Arreaga ha sido sin duda uno de los más criticados de la Selección de Ecuador y de Barcelona, y ahora hay novedades de su futuro. El defensa ecuatoriano cambiaría de club en el 2026.

Consciente de su mala temporada, Arreaga le expuso a la directiva su apertura a cambiar de equipo si lo consideran. El defensor está presto a negociar una salida que beneficie en lo económico.

Pese al cambio de equipo, Xavier Arreaga aún quiere ir a la Copa del Mundo con Ecuador y no quiere perder rodaje, por lo que piensa en regresar al Seattle Sounders de la MLS.

En el equipo norteamericano era titular y figura además de ser campeón en dos ocasiones. Arreaga aún tiene contrato vigente con Barcelona por dos temporadas más.

La salida de Arreaga podría significar que Barcelona busque dos centrales ya que Gustavo Vallecilla también tiene ofertas de la MLS y de la Liga de México para el 2026.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Xavier Arreaga, campeón de la MLS. Foto: Getty.

