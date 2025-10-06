Barcelona SC se fue goleado contra Independiente del Valle en la primera fecha del hexagonal final. Ahora se revela que uno de los referentes de los amarillos terminó el partido entre lágrimas y se vio muy afectado por esta durísima derrota con los amarillos.

Informes de prensa hablan de que Xavier Arreaga se fue llorando de los camerinos tras la dura goleada que recibió su equipo. El central ecuatoriano se vio expuesto en todos los goles, sobre todo en el tercer tanto donde no pudo retroceder bien la pelota.

Las lágrimas de Arreaga representan poco y nada para la hinchada de Barcelona SC que no ha dejado de cuestionarlo fuertemente en redes sociales. Asimismo, los hinchas ecuatorianos tampoco entienden cómo Sebastián Beccacece ha decidido convocarlo para la Selección de Ecuador.

No es la primera vez que Arreaga comete graves errores con Barcelona SC, pero sí fue una de las primeras que le pasó factura al jugador ecuatoriano. Previamente había cometido graves errores, pero no hubo goles en contra, mientras que ahora sí llegaron los tantos.

Xavier Arreaga llegó a Barcelona SC como el gran fichaje de la temporada para su defensa, no obstante, el jugador está lejos de demostrar este nivel esperado. Ahora mismo al futbolista le queda 1 año de contrato, pero los hinchas ya piden su salida.

Los números de Xavier Arreaga en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Xavier Arreaga ha jugado con Barcelona SC un total de 31 partidos, entre todas las competencias. El central ha marcado 2 goles. Lleva en cancha poco más de 2.500 minutos, siendo de lo más regular con todos los entrenadores.

Xavier Arreaga es convocado a la Selección de Ecuador

El central ecuatoriano ha sido convocado a la Selección, pese a su mal nivel. Esta decisión sorprende, ya que hay otros jugadores en buen nivel, pero Beccacece ha decidido que el futbolista de Barcelona SC forme parte de la base por su “aporte al grupo”.

