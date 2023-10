En la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección peruana se enfrentó a Argentina y lamentablemente cayó 2-0 con dos goles de Lionel Messi. A pesar de que la Albiceleste no desplegó un juego muy intenso, lograron asegurar la victoria.

Este resultado no es positivo para la Blanquirroja, que actualmente se encuentra lejos de la clasificación al Mundial de 2026. Esto ha generado preocupación entre los seguidores peruanos, ya que el equipo no ha logrado obtener los resultados deseados en estas eliminatorias.

En retrospectiva, al evaluar el rendimiento de los jugadores en este enfrentamiento contra Argentina, ninguno de ellos obtuvo una calificación aprobatoria.

Esto subraya la necesidad de un desempeño mejorado en los próximos partidos para mejorar las posibilidades de clasificación de Perú.

CALIFICACIONES DE LOS JUGADORES DE PERÚ VS. ARGENTINA:

Pedro Gallese (7): el portero hizo lo que pudo, pero no pudo evitar la caída de su arco en los goles.

Luis Advíncula (6): luchó con todo, pero no pasó más. Se nota incomodidad dentro de él, se espera que se solucione todo.

Anderson Santamaría (5): creo que uno de los jugadores que se debe pensar dos veces, si convocarlo nuevamente o no.

Luis Abram (5): la falta de competitividad le esta jugando en contra, era un futuro en esa posición. Lamentablemente, hoy esta lejos.

Nilson Loyola (5): lo normal, creo que no había muchas expectativas con él. Tuvo errores, más en el segundo gol de Argentina.

Wilder Cartagena (6): hizo lo que pudo, era uno de los que tenía futuro en esta zona, pero no mantenerse.

Yoshimar Yotún (7): hace lo que puede, las ganas a veces no alcanzan. Se espera que pueda mejorar para los próximos partidos.

Andy Polo (5): muy flojo, no esta para este tipos de partidos. Juan Reynoso debe pensar muy bien para los próximos partidos de Perú.

Franco Zanelatto (6): tuvo un buen debut, a pesar de todo. Se esforzó y trató de ser diferente.

André Carrillo (5): parece como si ya no quisiera jugar, se le nota incómodo, impreciso, no corre, ya no amaga. No es el mismo de antes.

Paolo Guerrero (6): peleado con todo, se encuentra solo. Sin idea de juego, su esfuerzo no servirá de mucho.

INGRESARON EN EL SEGUNDO TIEMPO:

Joao Grimaldo (6): Su ingreso fue bueno, demostró ganas de cambiar las cosas. Pero luego se contagió del desánimo y al final se quedó.

Miguel Trauco (6): otro que cambió mucho, pero se notó un cambio por la banda izquierda. Aunque no mucho.

Bryan Reyna (6): Debe ser titular; lamentablemente, sus lesiones en Alianza Lima hicieron que perdiera el puesto. Pero aún así, ha demostrado que debe empezar.

Renato Tapia: buen ingreso, no se sabe el motivo de estar en la banca de suplentes. Tal vez, si hubiera comenzado, las cosas habrían sido diferentes.

Sergio Peña: lo normal, no es el jugador que te puede cambiar un mal partido. Se espera que pueda mejorar para los próximos encuentros.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú por las Eliminatorias Sudamericanas?

El próximo partido de la Selección Peruana será contra Bolivia en la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Hernando Siles a las 15:00 h (hora peruana).

¿Hasta cuándo dura el contrato de Juan Reynoso con Perú?

El actual entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, ha firmado un contrato que se extiende hasta el año 2026. Este vínculo ocurrió el año pasado, en presencia del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el Director General de Fútbol, Juan Carlos Oblitas.