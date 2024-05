Universitario vs. Botafogo en vivo por la Copa Libertadores 2024: conoce la guía completa para ver el partido gratis en Perú.

¿A qué hora, en qué canal y cómo ver hoy Universitario vs. Botafogo gratis por la Copa Libertadores 2024?

Universitario vs. Botafogo en vivo hoy vía ESPN: juegan este jueves 16 de mayo desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil en el estadio Monumental de Ate en Lima, Perú. Mira todos los goles en HD, las mejores jugadas en directo y las incidencias del partido por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024.

Universitario vs. Botafogo se miden este jueves 16 de mayo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Chocando en el Monumental, el duelo se dará desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil, y se podrá ver en vivo y en directo por las pantallas de ESPN y en su versión online por Star Plus.

Universitario llega tras empatar 1-1 ante Junior de Colombia por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Estando en el tercer puesto del Grupo D, el cuadro de Fabián Bustos cuenta con 5 puntos de 12 posibles y tiene que conseguir ganar en Perú sí o sí, si quiere mantener las opciones de pasar a octavos de final.

Botafogo llegar tras vencer 2-1 a Liga de Quito de Ecuador por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024. Ocupando el segundo puesto del Grupo D, el cuadro del técnico Artur Jorge tiene 6 puntos de 12 posibles y con un triunfo en Perú habría asegurado su pase a octavos de final del certamen.

Flores será titular en el duelo entre Universitario vs. Botafogo. (Foto: Universitario Prensa)

Universitario vs. Botafogo se enfrentaron por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Chocando aquella vez en Brasil, el cuadro local se llevó el triunfo por 3-1 con doblete de Carlos Eduardo y tanto de Luiz Henrique. Ahora el partido en el Monumental podría definir la suerte de alguno de los dos clubes o su pelea por pasar a la Copa Sudamericana 2024.

¿Cómo ver Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024?

Universitario vs. Botafogo en vivo vía ESPN y online por Star Plus, juegan este jueves 16 de mayo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Puedes seguir la transmisión en directo por ESPN, por internet por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto a minuto, el resumen completo y los goles del cotejo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024?

Universitario vs. Botafogo juegan este jueves 16 de mayo desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil. Chocando por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, el duelo se verá en vivo vía ESPN, online por Star Plus y gratis en Bolavip con el minuto en minuto en directo.

Alineación de Universitario vs. Botafogo por la Copa Libertadores 2024

Universitario formaría ante Botafogo con: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Gudes, Andy Polo, Segundo Portocarrero; Edison Flores, Alex Valera.