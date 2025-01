¿Vuelve a Alianza Lima? Cecilio Waterman no firmará con América de Cali por este motivo

Cecilio Waterman se despidió de Alianza Lima para esta nueva temporada y cuando todo estaba listo para que sea anunciado como fichaje de América de Cali, finalmente la negociación se terminó cayendo. El delantero panameño no tiene equipo para 2025.

Según la información revelada por el periodista Pipe Sierra, Cecilio Waterman regresó a Panama desde la ciudad de Cali. El goleador no firmó su contrato con América porque este no aceptó que le cambiaran de última hora condiciones en el contrato.

Al ver esta variación no comunicada, Waterman decidió no firmar su contrato y terminó por no firmar el mismo. Entonces, el goleador decidió regresar a su país y actualmente no tiene equipo. No obstante, se espera que le llegue una nueva oferta de alguna otra Liga de Sudamérica.

Se especuló con un posible regreso a Alianza Lima, puesto que, el club se quedó sin el fichaje de Lucas Cano, no obstante, esto es prácticamente imposible. Tanto jugador como club ya tienen por cerrada esta etapa en el club y han separado su camino.

Waterman salió libre de Alianza Lima. (Foto: Imago)

No se descarta que Waterman pueda llegar a un país como Ecuador, donde los delanteros del fútbol panameño últimamente han encontrado lugar para brillar. En Colombia también podrían volver a hacerle una oferta, y no se descarta algún equipo de Perú.

Los números de Waterman en Alianza Lima

En una temporada como jugador de Alianza Lima, Cecilio Waterman jugó un total de 19 partidos, sobre el final de año se terminó perdiendo muchos encuentros por una lesión. El goleador marcó 5 goles y dio 1 asistencia. Se marchó libre y puede negociar con cualquier equipo.