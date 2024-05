Alianza Lima recibió un duro golpe tras empatar otra vez por la Copa Libertadores 2024. Ocurriendo ahora ante Colo Colo por la fecha 5 del Grupo A, el cuadro de Alejandro Restrepo quedó prácticamente eliminado, pero una segunda lectura de la tabla de posiciones indica que todavía puede pasar a octavos de final.

Si bien no depende de sí mismo, Alianza Lima -para poder pasar a octavos de final de la Copa Libertadores 2024– depende de dos grandes factores: el cuadro de Fluminense. Con esta situación, te contamos qué tiene que pasar para que el cuadro de Perú pase a octavos de final.

Lo primero es que este jueves 16 de mayo, Fluminense derrote a Cerro Porteño por la fecha 5 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Chocando en Río de Janeiro desde las 17:00 horas de Perú y 19:00 horas de Brasil, si el cuadro de Marcelo y Felipe Melo consigue el triunfo, se habrá clasificado a octavos de final y, de alguna manera, le habrá dado la mano a Alianza Lima.

Con ello, Fluminense haría 11 puntos y sería primero, Cerro Porteño se quedaría con 5 y estaría segundo, Colo Colo acumularía 5 y sería tercero y Alianza Lima con 4 sería cuarto. Acá viene el otro resultado que tiene que suceder sí o sí, los íntimos tienen que vencer al campeón de la Copa Libertadores 2023 en Río de Janeiro.

Si eso llega a ocurrir en la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, Alianza Lima sumaría 7 puntos, mientras que Cerro Porteño y Colo Colo, que chocan en la última fecha, si empatan ambos hacen 6 y los íntimos se quedarían con la segunda casilla. Por el contrario, si alguno gana pasará a los octavos de final y el cuadro de Perú se irá a pelear por su pase a la Copa Sudamericana 2024.

Resultados para que Alianza Lima pase a octavos de la Copa Libertadores 2024

Grupo A – Fecha 5

Fluminense gane a Cerro Porteño

Grupo A – Fecha 6

Alianza Lima gane a Fluminense

Cerro Porteño empate ante Colo Colo

¿Cuántos puntos tiene Alianza Lima en la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima tiene 4 puntos en la Copa Libertadores 2024 tras cinco fechas de la fase de grupos. Con 4 empates, ahora el cuadro de Perú cerrará ante Fluminense por la fecha 6 jugando en Río de Janeiro.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Fluminense juegan este miércoles 29 de mayo en Río de Janeiro. Chocando por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, el partido se jugará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2024?

Alianza Lima vs. Fluminense en vivo vía ESPN y online por Star Plus, se miden este miércoles 29 de mayo por la fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El duelo se dará desde las 19:30 horas de Perú y 21:30 horas de Brasil y se verá en vivo por ESPN, online por Star Plus y en directo el minuto a minuto por Bolavip.