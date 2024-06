La Selección Peruana de Fútbol está compitiendo con todo en búsqueda de hacer una gran Copa América 2024, dejando la vida contra los rivales de turno, y obviamente, había un tema pendiente de comentar. El cual tiene nombre y apellido, porque fue el tema más comentado en la previa de esta competencia. Debido a que sorprendió a todos los presentes, que imaginaban verlo compitiendo en el torneo continental.

¿Quién es responsable sobre el caso Renato Tapia?

En una charla exclusiva para ATV Deportes, el mandamás de la VIDENA disparó fuerte, y no le huyó a la responsabilidad de acarrear las culpas del Cabecita: “Es una decisión de Renato que la he respetado, la hemos respetado. La Federación hizo todos los esfuerzos posibles y todos los trabajos que fueron necesarios. En una conversación se determinó así, el profesor Fossati lo determinó y hay que respetar la decisión”.

Agustín Lozano no se guarda nada, y le pone las balas a los problemas. Espera por Renato Tapia, para verlo muy pronto: “Esperemos que más adelante esto se pueda revertir. Particularmente como presidente tengo la esperanza de que en algún momento vuelva, eso pasará por su nivel y que el profesor Fossati así lo decida, entendiendo que su comando técnico son los únicos que pueden decidir la próxima convocatoria”.

Es más, no aceptó ser su amigo, pero si lo respeta como profesional: “La relación sigue siendo de respeto, de presidente a jugador. No hay nada que se haya roto, al contrario, Renato tiene todo el apoyo de la Federación, tiene el mayor aprecio de la directiva y mi persona. Esto pasó por un momento de decisiones en que seguramente él ha querido tener alguna protección que en su oportunidad no se pudo brindar en el tiempo que él pidió, porque hay cosas que no se manejan de un día para otro. Son circunstancias que pasan”.

Agustín Lozano habló sobre Renato Tapia. (Foto: Twitter).

¿Quién sacó de la Selección Peruana a Renato Tapia?

Renato Tapia es un jugador de alto nivel, Agustín Lozano sabe bien que lo necesita en la Selección Peruana: “No hablemos de responsabilidades. Hablemos de las decisiones. Cuando se toma una decisión, el resto queda en un segundo plano y hay que respetarlas, venga de quien venga. Uno no puede obligar a nadie, uno tiene que ser respetuoso de las decisiones. Si hay temas de la interna que se tengan que evaluar, se evaluarán. Si hay responsabilidades administrativas, se tendrán que evaluar”.

Por ende, Jorge Fossati debe considerar si lo llama en un futuro no tan lejano, después de la Copa América 2024: “En la decisión que tomó Renato con el profesor, no entro a tallar yo. No estoy para incomodar y generar complicaciones. Eso es lo que he hecho. Hay que esperar a que cuando lleguen los partidos de las Eliminatorias, vuelva a estar. Será siempre bienvenido. La selección siempre estará abierta para todos los jugadores que estén en el nivel de competir”.

¿Cuánto es el valor actual de Renato Tapia?

El valor actual de Renato Tapia es de 5 millones de euros, según Transfermarkt. Llegando a costar 20 millones cuando jugaba en el Celta de Vigo en el 2021, ahora su costo ha caído, pero espera retomar su mejor monto. Con un nuevo club, sea Boca Juniors, o algún otro, seguro estará mejor posicionado. Recordemos que los valores cambian, dependiendo lo que se entregue durante la temporada regular.