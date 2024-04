Desde Alianza Lima ganaron muchísima confianza con el partido igualado ante Fluminense por la Copa Libertadores 2024. El equipo del pueblo está muy bien en todos los sentidos, por eso demostró su mejoría frente a Carlos A. Mannucci, goleándolo sin ninguna piedad. El entrenador así lo comentó, pero ahora nos trae la motivación de esta semana que se viene con todo.

Alejandro Restrepo habla de lo que será la Copa Libertadores en Cerro Porteño: “Ahora será un partido totalmente distinto, con un rival con sus características, con jugadores importantes. Es importante ir allí y plasmar nuestra idea, competir como el equipo se está acostumbrando y ojalá dar una alegría a esta hinchada que se lo merece, hoy volvió a llenar otro estadio”.

Sobre la goleada contra Carlos A. Mannucci, esto dijo el profesor de nacionalidad colombiana: “Tenemos mucho trabajo con mi asistente, con nuestro analista, que es la pelota parada, donde intentamos tener variedad, entrenar muchas situaciones y podemos abrir un partido que por lo que hizo Mannucci, estaba siendo muy difícil abrirlo”.

De la misma manera, no se quiso olvidar de la Copa Libertadores cuando apenas terminó la Liga 1. Eso mencionó Alejandro Restrepo: “Sin lugar a dudas no es un reto fácil, pero el grupo está muy consciente que hay que cuidar tanto la cabeza como el cuerpo. Nosotros somos los que ideamos la estrategia y ellos la ejecutan en la cancha”.

¿Cuál es el grupo de Alianza Lima?

Los dirigidos por Alejandro Restrepo deben prepararse para jugar contra una serie de equipos de alto nivel. Alianza Lima está en el Grupo A, y compartirá junto a Fluminense (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay), como también el Colo-Colo (Chile). No es nada sencillo, pero ya sacó un punto en el debut.

¿Cuál es el calendario de Alianza Lima en Copa Libertadores?

Fecha 1: Alianza Lima (1-1) Fluminense – 3 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 2: Cerro Porteño vs. Alianza Lima – 10 de abril | 5:00 p.m.

Fecha 3: Colo Colo vs. Alianza Lima – 26 de abril | 7:30 p.m.

Fecha 4: Alianza Lima vs. Cerro Porteño – 8 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 5: Alianza Lima vs. Colo Colo – 15 de mayo | 7:00 p.m.

Fecha 6: Fluminense vs. Alianza Lima – 29 de mayo | 7:00 p.m.

¿Cuál es el fixture completo de la Copa Libertadores 2024?

Fase de grupos:

Fecha 1: semana 3 de abril

Fecha 2: semana 10 de abril

Fecha 3: semana 24 de abril

Fecha 4: semana 8 de mayo

Fecha 5: semana 15 de mayo

Fecha 6: semana 29 de mayo.

Octavos de final:

Ida: semana 14 de agosto

Vuelta: semana 21 de agosto.

Cuartos de final:

Ida: semana 18 septiembre

Vuelta: semana 25 septiembre.

Semifinales:

Ida: semana 23 de octubre

Vuelta: semana 30 de octubre.

Final:

Semana 30 de noviembre.