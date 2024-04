Termina siendo importante cuando los errores se marcan en privado dicen las personas que más conocen de fútbol. En Alianza Lima la última derrota contra Cerro Porteño no pasó desapercibida por su entrenador principal. Alejandro Restrepo tuvo un momento de reflexión y debate con su jugador recién llegado: Jeriel De Santis. Lo cuenta el Diario Depor en una extensa crónica.

José Varela retrata todo lo que pasó entre el técnico y el delantero: “Alejandro Restrepo dialogó largo y tendido con Jeriel De Santis. No transformar en gol la gran ocasión que protagonizó y, no actuar de manera correcta en el asedio de Cerro Porteño que infelizmente para Alianza Lima terminó en gol, de ninguna manera pasó desapercibido para el entrenador colombiano. El ex entrenador de Deportivo Pereira al final del entrenamiento llamó a un lado al ex delantero de Boavista y comenzó a señalarle sus errores”.

No solo fue eso, también fue un poco más allá, Alejandro Restrepo individualizó conceptos con Jeriel De Santis: “En primer lugar, el guía de los íntimos le indicó a su pupilo la falla que tuvo al momento de definir. Haciendo gestos con la mano, el director técnico le apuntaba a los costados, cerca estaba el arco y los arqueros Franco Saravia y Ángel de la Cruz, quienes posteriormente intervinieron”.

Acá es donde practican ambos intérpretes de Alianza Lima: “Y es que, el entrenador comenzó a poner en práctica la teoría. Le fue tirando pelotas y el jugador, en el centro de la media luna, tiraba la pelota hacia un lado del arco defendido por los suplentes de Ángelo Campos. Luego, vino la otra indicación; recibir de espalda y apoyarse con los compañeros Cristian Neira y Jhamir D’ Arrigo quienes venían por los costados y bien perfilados para dar un remate al arco”.

¿Qué le dijo Alejandro Restrepo a Jeriel De Santis?

La jugada donde el delantero nacido en Venezuela, tuvo un mano a mano con el portero rival, todavía sigue viva en el corazón de Matute, señala: “Pero allí no quedó todo. Culminada la práctica, otra vez Restrepo llamó a un lado a De Santis. Esta vez, para señalarle su error en el asedio de Cerro Porteño a los 94 minutos”.

¿Cuál fue el error de Jeriel De Santis ante Cerro Porteño?

Alejandro Restrepo nuevamente individualiza, todo lo que hizo mal el jugador ex Boavista de Portugal: “Los gestos del guía blanquiazul eran puntuales; saltar, poner el codo, en resumidas cuentas, incomodar al central paraguayo que, con golpe de cabeza, volvió a meter la pelota a zona de peligro tras un despeje de Carlos Zambrano”.

¿Qué dijo Jeriel De Santis después de toda la discusión?

Para el atacante fue una clase casi magistral de Alejandro Restrepo, por eso, bajó la cabeza y demostró mea culpa, menciona el Diario Depor en su exclusiva: “Fueron muchos minutos en los que Restrepo habló con De Santis. El jugador hizo un mea culpa y ha recepcionado de la mejor manera las indicaciones de su entrenador para mejorar”.