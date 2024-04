Luego de tener una noche para el olvido, en Alianza Lima están viendo la oportunidad de dispersar todo lo malo. En este momento, posterior a un puñal en el pecho están listos para poder dar cara a la adversidad, con el regreso de uno de los mejores jugadores del plantel. Quien cayó lesionado, pero compitiendo por la Selección Nacional, en una competencia internacional de alto voltaje como la Copa Asiática.

José Varela entrega la información más esperada, un día después de la catástrofe internacional, que fue la derrota ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2024: “Alianza Lima: Pablo Sabbag se recupera de la mejor manera de una operación al tobillo y se tiene la información de que el delantero colombiano estaría listo para fines del primer semestre del año”.

Por el lado de Gerson Cuba también aparece un dato semejante, el cual tiene detalles del tiempo exacto que estaría dándose en las siguientes semanas: “A propósito de Pablo Sabbag, se pudo conocer que su recuperación viene siendo exitosa, el delantero de Alianza Lima debe culminar los dos meses de terapia (Queda poco) para que luego ya pueda realizar trabajos dé campo”.

Los partidos de Alianza Lima desde el exterior los podrás ver EN EXCLUSIVA por Star+. ¡Descubre todo el servicio!

Alianza Lima puede respirar porque se trata de un jugador bien considerado, un futbolista que cuando está bien marca la diferencia. Ahora, Pablo Sabbag mucho tiempo no estuvo bien, lo cual termina siendo hasta peligroso. Veremos cómo le va en esta etapa, durante el 2024 no jugó ni un solo partido con camiseta del equipo del pueblo, lo cual es bastante llamativo por no decir otra cosa.

¿Cuántos goles tiene Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Todavía no sumó minutos en la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, Pablo Sabbag solo tiene el recuerdo de lo que hizo en el año 2023. Disputando, 1107 minutos con Alianza Lima, el delantero disputó 21 partidos, fue titular en 13 y marcó 9 goles. Siendo superlativo cuando estuvo disponible, lastimosamente, más estuvo en la zona médica.

¿Cuál es el salario de Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Se estima que Alianza Lima le paga a Pablo Sabbag alrededor de 35 mil dólares mensuales. Siendo uno de los sueldos más altos del plantel, el cuadro íntimo buscaría terminar el contrato del delantero. El delantero colombiano es uno de los que mejor valorados está en el primer equipo, por eso le exigen tanto.

¿Cuánto cuesta actualmente Pablo Sabbag en Alianza Lima?

Transfermarkt en sus fuentes dice que Pablo Sabbag está tazado en 1 millón de euros aproximadamente. Todo por su paso por equipos de alto nivel en el pasado, ya que hoy anda lesionado sin mayores certezas. Supo jugar en Deportivo Cali, Tondela, Estudiantes La Plata, Newell ‘s, y CD La Equidad. Ahora en Alianza Lima todavía no se sabe lo que pasará.